Полиция Армении предлагает устранить ограничения перехода на службу в системе

20 ноября 2014

В проекте правительства Армении о поправках к закону «О службе в полиции» предлагается устранить некоторые ограничения перехода на службу в системе. Об этом в Национальном Собрании заявил начальник штаба полиции, генерал-майор Вардан Егиазарян. Представляя проект, он отметил, что этих реформ ждет множество стражей правопорядка.

В частности, одной из них предлагается устранить требование об обязательной службе в армии ради гражданской должности в полиции.

Егиазарян отметил важность этого пункта, заявив, что полиция должна быть демилитаризована, хотя депутат от правящей РПА Сукиас Аветисян выразил мнение, что военная служба в стране, находящейся в состоянии войны, должна быть приоритетом.

Также предлагается учредить минимальный возраст для службы в полиции – 18 лет. В настоящее время существует лишь максимальный возраст – 30 лет, который также предлагается увеличить по части некоторых профессий.

Люди, не имеющие квалификации, получат возможность работать не только на должностях младшей и средней группы, но и занимать высокие должности. Согласно законопроекту, данная поправка устранит препятствия на пути карьерного роста.