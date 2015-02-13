«Готовьтесь к борьбе». Олигарх ответил президенту Армении и призвал народ к мобилизации

13 февраля 2015

Всем хорошо известно, в каком состоянии страна и граждане Армении и кто является ответственным N1. Как сообщает пресс-служба партии «Процветающая Армения», об этом на заседании политсовета партии 13 января заявил ее лидер Гагик Царукян. Ранее, напомним, Серж Саргсян посвятил Царукяну свое выступление на заседании совета возглавляемой им РПА.

«Все действия, совершаемые мной в последние годы, были направлены на обсуждение проблем и поиск решений на политической плоскости. Я всегда заявлял, что не являюсь политическим деятелем в классическом смысле, но когда осуществляется, мягко говоря, плохое руководство и Армения регрессирует, все мы обязаны восстать и по мере своих сил искать и предлагать выходы. Я увидел выход в политических изменениях. Я вошел в политику исключительно с одной целью: помочь своей стране и народу выйти из этой ситуации.

Я сделал все ради сплочения значительной части политического поля, всех основных политических сил и деятелей. Я установил правило игры: не оскорблять, не распространять личную ненависть, потому что наша задача заключается не в оскорблении и переносе отношений в плоскость личной ненависти, а в том, чтобы быть полезными стране и народу.

Теперь я хочу особо отметить: мой подход после вчерашнего не изменился. Мы, как прежде, останемся верными корректности и будем находиться исключительно в политической плоскости. Уличный лексикон – не наше, как и истеричное, эмоциональное поведение.

Я, как и вы, ознакомился с выступлением этого человека. Я не увидел обеспокоенности развитием страны и решения проблем народа в программном выступлении человека, занимающего должность президента государства.

Ни слова о том:

1. почему за годы его правления экономика Армении пережила позорный спад, резко сократились инвестиции, вырос уровень нищеты, а параллельно с этим вырос задекларированный и незадекларированный бизнес его и его окружения?

2. почему террор бизнеса превратился в государственную программу?

3. почему эмиграция, достигающая ужасающих размеров, выжимает соки страны?

4. почему у нас сложилась финансовая неустойчивость?

5. почему в банках заложены целые села, дома и все имущество людей и почему они оказались под процентами?

6. почему увеличилась напряженность на границе Армении и Карабаха?

7. почему Турция и Азербайджан обнаглели настолько, что говорят об Армении с пренебрежением?

8. почему в ПАСЕ звучит вопрос о проигранных в казино миллионах долларов?

9. почему выписанные на счет завода «Наирит» сотни миллионов долларов были расхищены и распылены, а 1700 человек оказались на улице?

Этот человек не говорил даже тогда, когда его оскорблял и унижал Назарбаев.

Он не сказал, почему во время военной напряженности в августе он так и не вернулся в Армению из Баден-Бадена.

Он молчал, когда люди были в панике из-за стремительной девальвации драма.

Он ни слова не сказал о том, почему молчал, когда Гюмри и армянский народ скорбил и восставал из-за жестокого убийства.

А теперь я отвечу на высказывания, адресованные мне лично.

О моем так называемом устранении из Совета безопасности. Хочу сообщить, что фактически я уже полгода не работал в этой структуре, а не вышел из нее официально только по причине его личной, человеческой просьбы.

Оцените сами, что значит представлять после всего этого вопрос в таком свете.

О лишении меня депутатского мандата. Для меня важно доверие граждан Республики Армения, которое налицо. Так что у меня самый важный мандат.

Многих интересует, почему Серж Саргсян пошел по пути нанесения неподобающих занимаемой им должности личных оскорблений.

Хочу раскрыть все кавычки и быть искренним. Мне предлагали множество вариантов сотрудничества, в том числе – кресло президента после поправок в Конституцию, при условии, что я соглашусь на воспроизводство власти. То есть помогу исполнению его желания пойти на третий срок и пожизненное правление.

Я категорически отклонил этот антигосударственный подход, так как человек, обеспечивший регресс Армении, не может иметь таких притязаний. Эта моя позиция и стала основной причиной нарушения им правил политических и человеческих отношений. Такова реальность, и ничего больше», - заявил Царукян.

Кроме того, лидер ППА принимает вызов и намерен идти до конца.

Комментируя заявление Саргсяна о наличии информации касательно неуплаты им налогов, Царукян подчеркнул, что за все годы его пребывания на должности месяцами проверялись все учреждения, принадлежащие ему и его близким.

«В отличие от него, я вместо непроверенной информации и пустых заявлений приведу официальные цифры и буду говорить о том, что происходило на глазах у всех.

За время его правления внешний долг страны увеличился более чем на 3 миллиарда долларов. Где эта сумма, господин Саргсян? В результате игр с драмом и долларом у народа украли миллионы долларов. Куда ушли эти деньги?

Народ хочет получить ваш ответ на эти вопросы. Хотя, согласно упомянутым вами непроверенным слухам, народу хорошо известно, куда они ушли. Так же, как известно, кто на протяжении лет растрачивает бюджетные средства и занимается откатами.

Где деньги, полагающиеся пенсионерам, учителям, врачам, сельчанам, военным, полиции и службе безопасности, студентам, преподавателям? Скажу, что народ прекрасно это знает.

Официально заявляю: после смены власти 2-3 человека должны вернуть в бюджет украденные у народа миллиарды долларов, чтобы мы сумели поставить Армению на ноги, усилить Карабах, избавить народ от задолженностей по кредитам, обеспечить нашим детям и родителям достойную жизнь. Иного решения нет.

По поводу личных оскорблений в мой адрес. Я не спущусь до такого низкого уровня. Что касается политического курьеза, армянский народ, действительно, считает курьезом то, что эта власть до сих пор существует. Это наш общий позор и настало время исправить ошибки. Со вчерашнего дня сложилась ситуация, требующая решения. Я уверен, что единственным решением является полная смена власти путем внеочередных президентских выборов. Я знаю, что это было вашим основным требованием и я долгое время пытался найти способ удовлетворения этого требования без потрясений. Но, фактически, власть идет по пути потрясений. Что я могу сказать? Пеняйте на себя. Что будем делать мы? Предпримем четкие и рассчитанные действия.

Дорогой народ, готовьтесь к борьбе. Когда на улицу выходят 3 тысячи человек, они вынужденно меняют закон. Выйдет весь народ – изменится власть. Сейчас я призываю к общенациональной мобилизации с одной целью: всеми законными политическими методами (непрерывные митинги, шествия, демонстрации, неповиновение и тд.) добиться отставки Сержа Саргсяна, чтобы избавиться от этой власти зла. Эту власть нужно устранить немедленно, и мы должны перевернуть эту бесславную и постыдную страницу нашей истории.

Армению нужно избавить от удушающей атмосферы («удушающая атмосфера» – словосочетание, ставшее крылатым в публичной среде после того, как его произнес Серж Саргсян – ред.).

Наше слово – дело. Самым крупным делом своей жизни в настоящее время я считаю избавление Армении от власти зла. Желаю нам всем победы», - заключил Царукян.