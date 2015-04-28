Парламент Армении изменил закон о воинской службе

28 апреля 2015

Национальное Собрание Армении соотношением 107 за, 4 против и 1 воздержавшийся принял предложение изменить закон Армении «О гражданах, не прошедших обязательную военную службу вследствие нарушения установленного порядка», тем самым продлив срок действия закона на год. Закон позволяет гражданам Армении, достигшим 27-летнего возраста, уклонившимся от службы и пребывающим заграницей, в учрежденные сроки выплатить соответствующую сумму, вернуться в Армению, избивившись от уголовного преследования. Автором законопроекта стала министр Диаспоры Грануш Акопян, которая считает верным продление срока действия закона, так как он способствует репатриации, позволяет молодым людям избежать уголовного преследования и имеет «положительное финансовое значение».

«Полученные суммы переводятся на специальный счет, открытый с этой целью государственным уполномоченным органом в сфере обороны Республики Армения, и направляются на приобретение товаров военно-технического назначения. В 2013 году в результате применения закона на специальный счет было переведено 801 230 000 драмов, что, учитывая продление срока действия закона на год, приведет к дополнительному притоку суммы более 800 миллионов драмов в 2014 и последующих годах», - говорится в обосновании законопроекта.

Против законопроекта высказались четверо из 7 членов оппозиционного «Армянского национального конгресса». В ходе обсуждения 27 апреля депутат от АНК Гагик Джангирян назвал законопроект антиконституционным. «Ни снятие срока, ни увеличение денег не решают проблем. Необходимо обеспечить равенство граждан перед законом и забирать в армию того, кому исполнилось 18. Это закон о том, как законным путем уклониться от службы», - заявил парламентарий.

С предложением о предотвращении практики уклонения от воинской обязанности путем выезда заграницу также выступал министр образования и науки Армен Ашотян. Он предложил устранить право на отсрочку обучающихся по госзаказу, межгосударственным и межведомственным соглашениям в вузах иностранных государств, внеся изменения в закон «О воинской обязанности». Согласно обоснованию министерства, обучающиеся зарубежом с правом на отсрочку уклоняются от обязательной военной службы, что, «в свою очередь, способствует миграции населения, а также создает основания для невозвращения на родину».