В Амрении арестовали 73-летнего бывшего депутата по подозрению в подготовке убийства коллеги

5 мая 2015

Вечером 4 мая была арестована и отправлена в изолятор временного содержания бывший депутат от «Процветающей Армении» (ППА) Гоарик Енокян, близкая подруга матери экс-главы партии Гагика Царукяна, пишет газета «Айкакан жаманак».

Адвокат 73-летней женщины Гегам Акопян сообщил изданию, что Енокян арестована по подозреннию в подготовке убийства депутата, бывшего члена ППА Каро Карепетяна.

«Выдуманная версия, в которой нет никакого основания и реальных фактов», - сказал адвокат.

На вопрос, существует ли версия, обосновывающая подготовку Гоарик Енокян убийства Карапетяна, адвокат дал отрицательный ответ.

Поздно вечером 4 мая в Месте содержания заключенных Енокян посетила лидер ППА Наира Зограбян, сообщившая изданию, что у арестованной очень высокое давление, она находится под наблюдением врачей. Зограбян не считает арест верным решением, отметив, что непременно обратится с требованием об освобождении. В Специальной следственной службе, где расследуется дело, изданию не предоставили никаких разъяснений.

Фото с Aravot.am