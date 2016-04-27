Почему уволен замминистра обороны, близкий к президенту Армении - «Жоховурд»

27 апреля 2016

Решающую роль в вопросе увольнения трех генералов сыграли результаты проверок, проведенных в министерстве обороны Службой контроля при президенте Армении. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Жоховурд».

По сообщению издания, один из уволенных, замминистра обороны, начальник департамента материально-технического обеспечения Алик Мирзабекян, применил коррупционную схему, при помощи которой он совершал покупки для министерства в компании, основанной членом его семьи.

«В результате проверок также были выявлены серьезные проблемы, связанные с министром обороны Сейраном Оганяном, поэтому не исключено, что в ближайшее время уволят и его», - пишет автор.

22 февраля 2016 года по поручению военного прокурора Армении в Следственном Комитете начали подготавливать материалы для расследования возможных злоупотреблений в Минобороны, однако, как отмечает «Жоховурд», спустя короткое время было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Однако ситуация изменилась после 2 апреля: «Широкомасштабные действия противника на карабахско-азербайджанской границе дали повод для ряда обсуждений. Дело в том, что как солдаты, так и их родственники публично заявили, что у нас не было бы столько жертв в ходе четырехдневной войны, будь солдаты обеспечены соответствующим вооружением.

Также обсуждалось, как соответствующие чиновники министерства обороны стали владельцами колоссальных имений и как они обогатились, если в армии проблемы с вооружением.

И пока МО пыталось заверить, что в четырехдневной войне разведка обо всем знала заранее и действовала хорошо, солдаты на позициях ни в чем не нуждались и не нуждаются, армия обеспечена оружием, боеприпасами и современными средствами связи, события стали развиваться быстрее.

Обеспокоенность общества стала обоснованнее, когда Серж Саргсян уволил начальника департамента материально-технического обеспечения Алика Мирзабекяна.

«Жоховурд» выяснила, что он был довольно близок с Сержем Саргсяном, был чиновником, который должен обеспечивать солдат соответствующей техникой. По всей вероятности, он заверил Сержа Саргсяна, что армия в хорошем состоянии, однако четырехдневная война показала, что Сержа Саргсяна обманули.

По данным газеты, Алик Мирзабекян вместе с супругой Иветтой Исраелян довольно активно совершал бизнес-сделки, о чем стало известно в ходе расследования, проведенного различными органами.

Мы, кстати, выяснили, что Иветта Исраелян работает начальником реестра документов государственного образца в министерстве образования и науки», - заключило издание.