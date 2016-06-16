Суд не учел факты, представленные борцом за свою квартиру в центре Еревана

16 июня 2016

Жилец одного из домов на улице Теряна, расположенных по соседству с Северным проспектом, Вардан Гераветян обжаловал в Кассационном суде решение Апелляционного суда от 12 мая, согласно которому, Гераветян должен освободить квартиру в течение 2 месяцев. В жалобе мужчины говорится, что вердикт Апелляционного суда Армении был вынесен с грубым нарушением норм процессуального права, и он не собирается его исполнять.

В жалобе Гераветян отметил ряд обстоятельств, не учтенных АС при вынесении вердикта.

По утверждению истца, в 2013-ом правительство приняло решение, согласно которому, ради интересов общества и государства Гераветян обязан освободить свою квартиру и сдать ее ООО «Локал Девелоперс». Он, однако, получил это решение спустя 1.5 месяца, что уже является серьезным нарушением закона. Этим фактом, утверждает Гераветян, пренебрегают, начиная с суда общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш. Вопреки этому, истец в лице ООО «Локал Девелоперс» утверждает, что адресат намеренно отказался от его получения. Вардан Гераветян отрицает эту версию. По его словам, в таком случае повестку вернули бы компании с меткой «отклонено», чего, однако, не произошло.

Уже в Апелляционном суде Гераветян представил новое обстоятельство, на которое суд снова не обратил внимания. Эксперт агентства недвижимости ООО «Аником», устанавливающего размер компенсации, Петр Григорянц не прошел проверку профессиональной квалификации, в период с 01.01.2014 до 31.12.2014 у него не было свидетельства, следовательно, произведенная им оценка не может быть в основе вердикта.

Кроме того, еще суд первой инстанции отклонил ходатайство Гераветяна о привлечении к делу адвоката на том основании, что гражданин подал его только после завершения судом исследования доказательств.

По словам Вардана Гераветяна, необходимость привлечь адвоката возникла после того, как приведенные им доказательства и обстоятельства, на которые он ссылался, не были учтены судом. Отклонив данное ходатайство, утверждает, собеседник, суд нарушил «Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод».

Напомним, что решением правительства, здания на улицах Теряна 23, 25 и Лалаянца 37 признаны представляющими высший общественный интерес и переданы ООО «Локал Девелоперс»: было решено снести их, а территорию предоставить компании, которая, в свою очередь, должна выплатить жильцам компенсацию. Люди отказывались покидать свои дома, выражая недовольство размером компенсации, который был в несколько раз ниже стоимости территории в центре Еревана.