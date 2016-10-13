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Военнослужащий российской военбазы в Гюмри доставлен в больницу с ножевым ранением – News.am

13 октября 24-летний военнослужащий дислоцированной в армянском Гюмри 102-ой российской военбазы был доставлен в местную больницу с колото-резаной раной, сообщает News.am. Имя раненого и медучреждение не названы.

«По предварительным данным, он получил ножевое ранение во время ссоры с незнакомыми людьми на перекрестке улиц Ширакаци и Мармарашен», - сообщается на сайте.

В полиции ресурсу сообщили о принятии мер для выявления подозреваемых в нанесении удара ножом.

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