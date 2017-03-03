«Я ничто, если не погиб?». Вернувшихся после эскалации в Карабахе не признают участниками боев

3 марта 2017

В последние месяцы стала появляться информация о том, что в военбилетах людей, находившихся непосредственно на боевых позициях в ходе эскалации карабахского конфликта в апреле 2016 года, вычеркивают данное обстоятельство. В результате военные лишились соответствующих льгот в сфере образования и здравоохранения. Об этом на пресс-конференции в Ереване в пятницу, 3 марта, говорили участники четырехдневной войны, правозащитники и представители Минобороны.

«К счастью, на нашей позиции никто не погиб, но случись это и позвони вы родителям, разве не сказали б, что он погиб во время боевых действий? Так чем я отличаюсь? Если я и мои товарищи вернулись, почему нас не признают участниками боевых действий? А если бы не вернулись, семье погибшего солдата вручили бы медаль и сказали, что он погиб ради родины. Я ничто, если вернулся?», - сказал Арег Джаноян, в апреле находившийся в Джебраиле.

Утром 2 апреля, говорит он, после объявления тревоги они поднялись на боевые позиции и оставались на передовой до 6 апреля. Однако в военбилете об этом не говорится. Бывший военнослужащий дважды обращался в оборонное ведомство, где ему отвечали: участвовал не в боевых действиях, а был на боевом дежурстве.

Джаноян утверждает, что в военных билетах военнослужащие дислоцированных на территории Армении военчастей, которые отправились в Карабах помогать и даже не дошли до передовой и не участвовали в боевых действиях, значатся участниками. А в военбилетах непосредственных участников данная запись отсутствует.

По словам Джаника Симоняна, который был на позициях в Гадруте, до объявленной в 04:00 2 апреля тревоги, их предупредили о готовящемся противником явном наступлении: «То есть будет война». Когда военнослужащий вернулся с позиций 25 июня и демобилизовался, ему сказали, что он участвовал лишь в боевом дежурстве: «Но если я стрелял и в меня тоже стреляли, как так получается, что в боевых действиях я не участвовал?».

Даже бывшему военнослужащему срочной службы Паргеву Хачатряну, получившему медаль за возврат боевой позиции в Талише, с трудом предоставили статус участника боевых действий. Его сестра Каринэ Хачатрян рассказала, что в дни эскалации брат также был на позициях и даже вместе с другими солдатами вернул захваченую противником позицию. Впоследствии он получил медаль, а его участие в боевых действиях отражено в военбилете.

20 января 2017 года, до демобилизации, у Хачатряна и других военнослужащих на время забрали военные билеты, говорит сестра. Уже дома он обнаружил, что в документе что-то вычеркнуто. По ее словам, надпись была удалена бритвой, а перед словом «участие» втиснута частица «не». Семья обращалась в различные инстанции, но вопрос был решен только после того, как информация просочилась в СМИ: в дубликате военбилета сообщалось об участии в боях.

Участник пресс-конференции, руководитель Центра по защите прав человека при Минобороне Алик Аветисян заявил, что вышеотмеченные молодые люди просто выполняли свой долг и осуществляли боевое дежурство. По его словам, участниками боевых действий значатся только непосредственные участники боев.

«И сейчас многие несут боевое дежурство и не менее достойны получения статуса участников боев». Аветисян предположил, что поначалу руководство военчастей могло не знать, что нужно записывать в военбилет, впоследствии было решено, что записи необходимо производить только в военных билетах участников боев. По его словам, списки военнослужащих могут быть пересмотрены и внесены уточнения.

«Возможно, были такие, кому показалось, что они вовлечены в бои, однако на самом деле войны еще не было», - заметил представитель Минобороны.

В связи со случаем Паргева Хачатряна Аветисян заявил, что имело место упущение, но привлекли ли кого-либо к ответственности, ему неизвестно.

Глава ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, в свою очередь, поднял вопрос о том, почему военнослужащие сами должны обращаться в разные подразделения министерства, чтобы их имена внесли в списки, и нет ли у оборонного ведомства этих списков? По словам правозащитника, если государственные лица Армении периодически заявляют, что страна находится в состоянии войны или полувоенном положении, значит, несущих службу на границе солдат необходимо признать несущими службу именно в это время. Государство, по мнению Сакунца, не выполнило своих обязательств перед военнослужащими, осуществлявшими боевое дежурство, и по сей день не имеет разработанной в связи с этим политики.