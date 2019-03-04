Насилие, эксплуатация труда, просроченная еда в спецшколах Армении

4 марта 2019

Защитник прав человека Армении подытожил результаты мониторинга в 8 специальных образовательных учреждениях, 1 интернате и детдоме. В специальных школах зафиксированы случаи, когда дети оказывались здесь без законных на то оснований, а также данные о насилии между детьми и эксплуатации труда.

В учреждениях, подведомственных министерствам труда и по социальным вопросам, образования и науки, мэрии Еревана и Ширакской областной администрации, в частности, зафиксировано:

- насилие над детьми и между детьми, а также данные об эксплуатации труда;

- нарушение правил забраковки и хранения лекарств;

- санитарно-гигиеническое состояние кухонных территорий;

- обнаружена просроченная еда, а также случаи, когда детям не предоставляли рыбу, молочные продукты и фрукты в достаточном количестве;

- случаи перегруженности в спальнях;

- во всех учреждениях - недочеты в документах при приеме (к примеру, не было свидетельств о необходимости специальных условий для образования, заявлений родителей, направлений);

- изоляторы, предусматриваемые для особых целей, использовались в качестве склада, а постельные принадлежности не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. В одном случае обнаружен помет грызунов.

В отдельных учреждениях зафиксированы положительные сдвиги.