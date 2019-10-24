Индусы, пакистанцы или интеллектуалы. Армянский чиновник не может определиться

24 октября 2019

«Мы должны задать себе вопрос: для кого эта страна? Ну, для индусов, пакистанцев или интеллектуальных людей, которых мы хотим привлечь?». С таким заявлением на заседании правительства Армении 24 октября в ходе обсуждения вопроса налоговых льгот для космической деятельности выступил руководитель Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян.

На эти слова отреагировал премьер-министр Никол Пашинян: «Господин Вермишян, вы выражаетесь некорректно». Тогда чиновник попытался исправить ситуацию, но вышло не очень: «Извините, то есть для людей с низким образовательным цензом или интеллектуалов?».

Epress.am связался с заместителем председателя Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Арменом Худавердяном, который, однако, не прокомментировал ситуацию, посоветовав отправить письменный запрос - «если есть какие-то проблемы в связи с этими словами». Также собеседник сказал, что не слышал высказываний Вермишяна, а на попытку журналиста процитировать их снова призвал обратиться письменно.

Вермишян был главным архитектором Орловской области России, покинул должность из-за разногласий с городской общественностью. В биографии говорится, что почти два года назад он приехал в Армению «работать на благо родины».