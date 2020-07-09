Какую систему оценивания в армянских школах предусматривают новые стандарты

9 июля 2020

По состоянию на 8 июля проект, предусматривающий изменение общеобразовательных госстандартов, набрал на e-draft.am порядка 23 000 просмотров, через эту платформу получено около сотни предложений. А обсуждение, организованное совместно с образовательным фондом «Парадигма», просмотрело почти 96 000 человек, после чего через фонд в министерство поступило более 2000 предложений и наблюдений, а представители ведомства приняли участие в ряде обсуждений. Об этом накануне сообщила замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, отметив, что только 9 июля она примет участие в организуемых по инициативе министерства двух общественных обсуждениях, одно из них - с участием педагогов. Замминистра уверена, что проект улучшится в результате этих предложений и обсуждений.

Новые стандарты, в частности, предусматривают применение следующей системы оценивания:

- с 1 по 4 классах и в первом полугодии 5 класса оценивание не производится. Это происходит посредством характеристики, а в качестве заключительной годовой оценки составляется характеристика учебной успеваемости в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом госуправления в сфере образования.

- Балловый метод применяется со второго полугодия 5 класса.

- Ежегодно каждый ученик 7-12 классов осуществляет минимум один образовательный проект по предмету (предметам), который выбирает на свое усмотрение. В случае осуществления альтернативных программ может действовать иной порядок оценивания.

- Оценки за полугодие, выставленные на основе текущих оценок учащихся, и годовые оценки - на основе оценок за полугодие и проекты - формируются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом госуправления в сфере образования.

- По завершении каждой ступени общеобразовательной программы проводится итоговая аттестация в установленном порядке.

- Итоговая аттестация проводится по результатам годовых оценок, выпускных экзаменов или контрольных работ и характеристике. Результаты государственной итоговой аттестации регистрируются в итоговом документе.

- В 4-м классе итоговое оценивание проводится при помощи характеристики в соответствии с порядком, отмеченном в пункте 41, в 9-м классе - выпускные экзамены, в 12-м классе - государственные выпускные экзамены.

- На выпускных экзаменах в основной и средней школах на основании решения уполномоченного органа могут применяться иные системы оценивания.

- Текущее оценивание и итоговая аттестация знаний учащегося с потребностями в особых условиях образования может проводиться в соответствии с планом индивидуального обучения - по 10-балльной шкале.

Проект обсуждается и в армянском сегменте интернета. Часть участников обсуждений обеспокоена тем, что лишение ребенка в определенном возрасте качественного образования может сказаться на его умственном развитии, а данные поправки - способствовать потере стимула для учебы.

Культуролог Вардан Джалоян считает, что в новой системе нет ничего об умственно-психологическом развитии: «Какие-то утопические вещи: не давить на ребенка и так далее. Давайте не будем давить, но в этом возрасте для ребенка важнее умственное развитие. Оценка - формальность, но иного стимула для развития ребенка не предлагается. В возрасте 7-12 лет ребенок сам стремится к подчинению, получению похвалы от родителей и учителей. Не использовать это стремление ребенка на его развитие абсурдно».