Репортаж с шествия, организованного бывшими руководителями Армении

14 декабря 2020

В Ереване прошла очередная акция протеста. По обыкновению, демонстранты требуют отставки премьер-министра Пашиняна.

Около трех часов длилось шествие, организованное отстраненными от власти Республиканской партией, Дашнакцутюн, второй по величине парламентской фракцией олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». Выступали депутат от «Процветающей Армении» Арман Абовян, дашнак Ишхан Сагателян, бывший республиканский министр Арпине Ованисян и другие.

В первом ряду был экс-член возглавляемого первым президентом Армении Армянского национального конгресса, бывший глава Службы нацбезопасности Давид Шахназарян, замруководителя аппарата парламента при власти Республиканской партии Арсен Бабаян, бывшие депутаты-республиканцы Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян.

Недовольные итогами 44-дневной войны в Карабахе и подписанным 10 ноября заявлением скандировали «Никол - предатель», «Никол – страшный предатель», «Армения без Никола», «Турок», «Сын турка».

Наира Зограбян, «Процветающая Армения»: «Чем больше Никол будет упорствовать, тем уже будет гуманитарный коридор для него и для его политической команды».

Демонстрант: «Нужно проводить бойкот занятий, забастовки».

Демонстрант: «Я говорю: ну, что, убедился, что он предатель? А он мне: нет. А я ему: тогда пошел на …».

Армен Абовян: «В Армении идет борьба за желудок и дух. Армянский дух победит».

Демонстрант: «Нет такой страны, где бы не было коррупции. Народ этого не понимает».

Выкрик: «Вшивый Никол», «Если вы армяне, присоединяйтесь, если вы не Никол».

Ишхан Сагателян: «Пашинян скрывается за народом. У него нет на это права».

Прохожий юноша: «Виновата Россия, Никол не виноват, он не убийца».

Демонстранты: «Зобми, выходите».

надпись на плакате "Ради спасения родины"

Ребенок, участвовавший в шествии: «Никол - предатель». Бабушка, шедшая рядом: «Ты мой молодец!».

Демонстрант: «За Никола едва проголосуют 20%, да и то дебилы».

Реакция прохожего: «Продажный народ».

Редкие автомобилисты поддерживают акцию гудками.

Демонстрант: «Все гомики заняли должности».