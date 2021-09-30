2026 г. 3 июня, среда
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Полицейские должны прекратить террор в армянском селе

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи проанализировал аварию близ села Марц Лорийской области Армении, в результате которой погибли двое, и последовавшие за ней действия полиции. Напомним, что 14 августа полицейское авто по горам и ущельям преследовало «Форд», водитель которого не остановился по требованию силовиков. Позже автомобиль перевернулся и упал в ущелье.

Согласно правозащитной организации:

- служащие полиции не применили необходимых профессиональных навыков для верной оценки возможных последствий и степени оправданности преследования, создав аварийные ситуации; они поставили под угрозу в том числе жизни сельских детей;

- служащие полиции не проявили необходимые профессиональные навыки в работе с людьми, находившимися в напряженном эмоциональном состоянии;

- право людей на медицинскую помощь не только не было обеспечено, но и препятствовалось;

- действия и мероприятия органов, занимающихся расследованием, сопровождались грубыми нарушениями законодательства Армении;

- служащие полиции похитили личные вещи людей;

- в отделении полиции люди подверглись пыткам, к ним применяли насилие, психологическое давление, им угрожали, их терроризировали, в их адрес звучала брань с целью выуживания показаний;

- была нарушена привычная жизнь села Марц: местные, в том числе несовершеннолетние, пребывают в тяжелом душевном состоянии, живут в атмосфере страха и неопределенности, боятся заявлять о беззакониях, которым подверглись со стороны «правоохранительных органов».

Правозащитники призывают прекратить незаконные действия и запугивание граждан Армении, немедленно завести уголовные дела в отношении применивших насилие, уважать достоинство людей и действовать исключительно в рамках закона, принять меры для восстановления психического равновесия жителей Марца, по необходимости обеспечить оказание психологической помощи несовершеннолетним, а также пострадавшим от незаконных действий полиции и их родственникам, обеспечить среду и условия, необходимые для реализации гражданами права без страха давать показания о беззакониях и насилии, которому они подверглись, и подавать соответствующие жалобы/заявления.

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