10 февраля 2022

По сообщению полиции, 28-летний мужчина арестован.

9 февраля примерно в 17:00 служащие линейного отдела аэропорта «Звартноц» заметили, что у одной из касс, обслуживающих действующие на 4-м этаже авиакомпании, возникли проблемы. «Они подошли и увидели, что гражданин, угрожая ножом, требует у сотрудницы продающей авиабилеты компании обеспечить ему рейс и предоставить билет для вылета заграницу», - говорится в заявлении структуры.

Мужчина был доставлен в линейный отдел аэропорта. «От пострадавшей принято сообщение. По факту заведено уголовное дело. Мужчина арестован. Ведется предварительное следствие».