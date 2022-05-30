Заключенному не сообщили о гепатите С и не организовали лечение

30 мая 2022

В 2019 году у приговоренного к пожизненному сроку Микаэла Мартиросяна диагностировали гепатит С, однако ему об этом не сообщили. О наличии у него тяжелого заболевания он узнал почти через год, когда проходил лечение в гражданской больнице, которого он не получал на протяжении трех лет. В государственной неторговой организации «Центр уголовно-исполнительной медицины» оправдываются тем, что это заболевание встречается у многих пациентов в том числе в Нубарашенской тюрьме и «Больнице для заключенных»: якобы сейчас лечат их, а до «Армавир»-а очередь еще не дошла.

Как пишет Forrights.am, Мартиросян находится в тюрьме полуоткрытого типа. Он учится на факультете психологии, работает, за счет чего оплачивает обучение.

В апреле 2020 года его перевели в медцентр «Артмед» - для операции на перегородке носа. Там он узнал о вирусном гепатите С, поражающем печень.

«Вы заразились либо половым путем, либо через иглу», - сказал сотрудник медицинского центра, намекая на прием наркотиков.

Заключенный счел эти слова оскорбительными и отказался от операции на перегородке носа.

«Здесь ко мне отнеслись с презрением, так как я заключенный, подпадал под госзаказ. Половых отношений у меня не было с 2003 года, а наркотики никогда не принимал. Они оскорбили меня», - рассказал Мартиросян Forrights.am.

Вернувшись в Армавирскую тюрьму, он узнал, что болезнь значится в его медицинских документах с 2019г.

«Фактически, они обнаружили болезнь еще в 2019 году, но и словом не обмолвились. Не знаю, как это произошло, кто меня заразил. Хоть сказали бы, я соблюдал бы диету, не знаю, попытался бы организовать какое-то лечение. Просто не сказали. И никакого объяснения ни от врача «Армавир»-а, ни от «Центра уголовно-исполнительной медицины» я не получил. Они никогда нам не объясняют, что и как. Возможно, я заразился у стоматолога или у этих же врачей», - предположил Мартиросян.

В 2022-м он написал заявление на имя директора Центра Камо Манукяна, требуя отправить его на операцию в какую-либо гражданскую больницу. Ответа не последовало. Пожизненно осужденный жалуется на головные боли и тахикардию. Говорит, что требовал обследовать хотя бы голову, но требование не выполняется.

Ресурс направил запрос в «Центр уголовно-исполнительной медицины». Согласно организации, у них нет никаких заявлений от Микаэла Мартиросяна, которые остались бы без ответа.

На вопрос о том, как можно было диагностировать гепатит и не сообщить об этом больному, Центр заявил, что ничего подобного не было.

«Впервые экспресс-тест на гепатит был сделан 26 декабря 2019 года. Болезнь была обнаружена, ему сообщили результат. Вам прокалывают палец, кровь капает на пластмассовый участок теста и больной видит полоску уже через две минуты, затем в присутствии заключенного на листке делается запись. Как он может не знать о наличии у него гепатита С?», - в свою очередь, интересуется глава отдела организации медобслуживания и связей с общественностью Центра Наира Бабаян.

На вопрос, как орган может обнаружить гепатит и за три года не предоставить никакого лечения, она сказала, что в УИУ «Нубарашен» и «Больница для заключенных» людей с гепатитом С много.

«Сейчас мы начали их лечение, когда завершим, приступим к «Армавир»-у», - ответила Бабаян.

- Стоит ли на листке подпись заключенного?, - поинтересовался ресурс.

- Нет.

По словам Мартиросяна, на его заявление Центр ответил только после того, как с соответствующими вопросами к ним обратился Forrights.am. Мартиросян подтвердил, что о результатах теста на гепатит С его не информировали.