Муж главы армянского села избит сыном мэра Спитака

Пострадавший и его жена, административная глава Сарамеча Тамара Минасян, имен не называли и не стали раскрывать подробности инцидента. У них "подозрений нет".
По сообщению прессы, кроме Гора Никогосяна в драке участвовала группа молодых людей, спор длился достаточно долго. Предполагается, что причиной стал конфликт между главой общины и главой Сарамеча. Минасян в последнее время заявляла, что глава общины заставляет ее написать заявление об уходе.
Что послужило поводом для конфликта, неизвестно. Главой общины Спитак Каджайр Никогосян был избран в 2021г. - по списку правящего "Гражданского договора". Избитый накануне Эдгар Ованисян был в его команде, до укрупнения общин его назначили и.о. главы села Сарамеч. После выборов в органы местного самоуправления в том же 2021г. административной главой села назначили его жену Тамару Минасян.
Фракция "Гражданский договор" в Совете старейшин Спитака раскололась давно. Часть членов органа - а их 18 - и вовсе бойкотирует заседания.
На фоне конфликта глав общины и села несколько дней назад пресса стала писать о том, что население Сарамеча жалуется на укрупнение. Люди говорят, что селом пренебрегают, выделяемые средства сократили - ни детсад не строят, ни проблему поливной воды не решают. Два дня назад глава общины Никогосян вместе со своими сотрудниками и группой молодых людей, в числе которых был и его сын, посетили Сарамеч, чтобы снизить напряжение. Визит, однако, дал обратный результат. Встреча с сельчанами переросла в словесную перепалку.