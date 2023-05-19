Муж главы армянского села избит сыном мэра Спитака

Сын главы общины Спитак Лорийской области Армении Гор Никогосян признался, что вечером 18 мая избил мужа административного главы села Сарамеч (одного из населенных пунктов Спитака) Эдгара Ованисяна. Его задержали.

Ранее получивший травмы Ованисян был доставлен в спитакскую больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и множество ушибов мягких тканей: сначала его выписали, затем госпитализировали на машине скорой помощи.



Пострадавший и его жена, административная глава Сарамеча Тамара Минасян, имен не называли и не стали раскрывать подробности инцидента. У них "подозрений нет".

По сообщению прессы, кроме Гора Никогосяна в драке участвовала группа молодых людей, спор длился достаточно долго. Предполагается, что причиной стал конфликт между главой общины и главой Сарамеча. Минасян в последнее время заявляла, что глава общины заставляет ее написать заявление об уходе.



Что послужило поводом для конфликта, неизвестно. Главой общины Спитак Каджайр Никогосян был избран в 2021г. - по списку правящего "Гражданского договора". Избитый накануне Эдгар Ованисян был в его команде, до укрупнения общин его назначили и.о. главы села Сарамеч. После выборов в органы местного самоуправления в том же 2021г. административной главой села назначили его жену Тамару Минасян.

Фракция "Гражданский договор" в Совете старейшин Спитака раскололась давно. Часть членов органа - а их 18 - и вовсе бойкотирует заседания.

На фоне конфликта глав общины и села несколько дней назад пресса стала писать о том, что население Сарамеча жалуется на укрупнение. Люди говорят, что селом пренебрегают, выделяемые средства сократили - ни детсад не строят, ни проблему поливной воды не решают. Два дня назад глава общины Никогосян вместе со своими сотрудниками и группой молодых людей, в числе которых был и его сын, посетили Сарамеч, чтобы снизить напряжение. Визит, однако, дал обратный результат. Встреча с сельчанами переросла в словесную перепалку.