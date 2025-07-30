Ассирийский праздник: вспоминаем прошлое, о проблемах - потом

30 июля 2025

28 июля ассирийская община Армении отмечала праздник Шара. Ежегодно в этот день ассирийцы, проживающие в различных местностях, собираются в селе Димитров недалеко от города Арташат. Во дворе церкви Кирика и Иулитты проводится обряд жертвоприношения, на мероприятии присутствуют представители органов местного самоуправления. Главные действующие лица торжественной церемонии - местные чиновники и юношеские танцевальные ансамбли. Когда-то на праздник Шара в Димитров приезжали представители ассирийских общин в других странах, теперь такое случается редко. С течением лет редеет и местная община: люди жалуются в основном на эмиграцию.

На исторические и политические темы сельчане говорить не хотят, советуют обращаться к учительнице ассирийского или духовному отцу церкви. В праздничные дни интеллигенция обсуждает причины падения Ассирии и войну с Вавилоном. Дети досадуют, что в школах ассирийский изучают только ученики русского потока.

Село было основано в 1831 году. В прошлом оно имело ассирийские названия Гайлазор, Гайлазор Неркин, Куйласар, Гуйласар, а в Димитров было переименовано в 1949г. в честь ключевой фигуры в установлении просоветского режима и создании Народной Республики Болгария Георгия Димитрова. Местные гордятся по большей части своими цекрвями: на юго-востоке Димитрова расположена церковь Святой Богоматери (1868), на северном краю - часовня Святого Очага (19-20-х в.в.), в селе - ассирийская церковь Святого Кирилла (1840).

автономия

В качестве деревни нацменьшинств Димитров избежал укрупнения общин. После 2016г. все армянские села были присоединены к ближайшему городу или крупным сосденим деревням и лишены собственных избираемых органов и отдельного бюджета. Исключением стали лишь 7 сел, там живут национальные меньшинства - ассирийцы, езиды, молокане. Они сохранили свою автономию.

Села изначально были против присоединения к армянонаселенным общинам, превыше перспективы "запастись лишним трактором" они ставили национальную идентичность. В результате отказа от укрупнения они оказались в неравных экономических условиях и действительно лишились возможности иметь "один лишний трактор". Если у тех, кто присоединился, объем ресурсов увеличился, доходы маленьких общин остались прежними: на минимальные расходы они получают государственную дотацию.

Разработанная в 2016г. концепция укрупнения основана на понятии "эффект масштаба". В крупной общине услуги предоставляются более эффективно: чем больше население, тем меньше расходов на капиталоемкие услуги. К примеру, в крупных общинах управление отходами, водоснабжение, водоотвод обходятся дешевле. Маленькими считаются общины с населением до 3500 человек, здесь повышение качества услуг стоит дороже, и зримого прогресса нет. Надежда, что разницу компенсирует диаспора, не оправдалась. Именно за счет ассирийской диаспоры был отремонтирован детский сад в Верин Двине, селу Фиолетово помогает Россотрудничество, но благотворительность не систематична - она не решает системных проблем.

В 2023г. в "Закон о финансовом выравнивании" было внесено изменение с целью смягчить экономическую дискриминацию. Маленьким общинам выделили ежегодную дотацию в размере 50 млн. драмов - это как минимум вдвое больше прежней суммы. За счет этого общины получили возможность обращаться за участием в государственных субвенционных программах, и теперь в условиях государственного софинансирования им удается ремонтировать инфраструктуру. Улучшило ли это ситуацию? Настроение в Димитрове царило праздничное - не самый удобный день, чтобы жаловаться на экономические проблемы.

В свое время среди специалистов существовало расхожее мнение, что села нацменьшинств рано или поздно сами обратятся с вопросом об укрупнении, государство их не заставляет просто ради того, чтобы не быть обвиненным в организации ассимиляции. В Димитрове и теперь нечасто говорят на тему присоединения к другой общине.

ассирийский язык - второстепенный

Хоть Димитров и считается ассирийским селом, ассирийцы составляют лишь 14.6% населения. Многие ассирийцы эмигрировали. В селе проживают 1380 человек, более 1100, согласно местным властям, армяне. Как составлялась эта статистика, неизвестно. В Димитрове и Верин Двине живет множество смешанных семей: если мать - ассирийка, а отец - армянин, дети считаются армянами.

В средней школе Димитрова учится 293 ученика. Школа состоит из двух секторов - армянского и русского. Армянский насчитывает 246, русский - 47 учеников. По словам директора школы, большинство учащихся обоих секторов - армяне. По местным законам, армяне могут посещать русский класс только в случае, если они - граждане РФ или получали русское образование в течение 5 лет, беспрерывно. В случае с местными ассирийцами все иначе: им необязательно соответствовать этим условиям, русское образование - дело выбора. Но многие ученики-ассирийцы, тем не менее, отдают предпочтение армянскому образованию, потому что, как говорит администрация школы, один из их родителей - армянин, либо они подверглись влиянию армяноязычной среды.

Большее негодование вызывает тот факт, что ассирийский преподается только в русском секторе.

Фактически, ученики-ассирийцы из армянского сектора лишены возможности изучать родной язык. Директор Кристинэ Арутюнян в беседе с Epress.am оправдывается следующим образом: во всем мире ассирийцы общаются в основном на русском и крайне редко пользуются своим языком, следовательно, в Димитрове и решили делать акцент на русском. Ученики-носители ассирийского недовольны этим подходом, они рассказали, что учительница ассирийского организовала кружок при церкви Св. Кирилла, чтобы обучать родному языку детей из армянского сектора. Они владеют ассирийским благодаря семьям, а не школе, хотя письмо все равно хромает.

Когда-то президент Союза юридических лиц «Федерации ассирийских организаций Армении “Хаядта”» Ирина Сагардова-Гаспарян утверждала, что русское образование помогает нацменьшинству не слиться с армянской общиной, и жаловалась на то, что качество русского образования в димитровской школе намеренно снижают, чтобы дети переметнулись в армянский сектор. Директор отвергает эти обвинения: школа выделяет средства для сохранения русского сектора, даже если в классе всего несколько учеников - они изучают программу отдельно и обычно не смешиваются с армянским классом. Есть лишь "небольшая загвоздка" с учебниками на русском языке: школа в качестве подарка получает их от Россотрудничества, местное министерство не распределяет эти учебники, не переводит предметные учебники для русских школ, в результате дети изучают различные предметы по учебникам, разработанным для российских школ, не соответствующих стандартам, разработанным для общеобразовательных учреждений Армении, и имеющих совершенно иное содержание.