Грозили "опустить": ехегнадзорские полицейские избили человека

13 октября 2025

В административном центре Вайоцдзорской области Армении Ехегнадзоре полицейские побоями и угрозами заставили местного жителя, рабочего Давида Элбакяна признать вину за пропажу 40 000 драмов (порядка $103-104) из соседского дома.

Мужчина рассказал Epress.am, что в качестве подозреваемого его увезли из дома 11 октября. Его заподозрили в краже, так как в тот день он отвез маму в Ереван на медобследование, а также потому, что прежде он уже "попадал в участок".

На следующий день Давида увезли уже с рабочего места в 11 утра и на протяжении 7 часов удерживали в комнате замначальника уголовного розыска. Его заковали в наручники: начальник главного управления угрозыска Антон Антонян вместе с замом бил мужчину по лицу. Стражи порядка грозили изнасиловать дубинкой, на которую надели презерватив. Говорили, что окунут головой в унитаз, "отведут в зону геев", "отправят ксиву", "опустят" его.

Через сутки после этого Элбакян подал сообщение о пытках. Он и семья требуют наказать применивших насилие полицейских.