Դինքի ընտանիքի փաստաբանն ակնկալիքներ չունի Թուրքիայում անցկացվող դատավարություններից
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լրագրող Հրանտ Դինքի ընտանիքի հայցի կապակցությամբ Bia News Centre-ին մեկնաբանություններ է տվել Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիյե Չեթինը: Վերջինս նշել է, որ այս հայցով ամեն ինչ չի ավարտվելու:
«Դատական գործընթացում և Հրանտ Դինքի սպանության հետաքննության ժամանակ մի շարք իրավունքներ նույնպես ոտնահարվել են», - հայտարարել է Չեթինը:
Չեթինի խոսքով` Թուրքիայի ատյաններում գործն առաջ չի գնում:
«Եթե արդյունքի չհասնենք, ապա նոր հայցով կդիմենք Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան», - ասել է փաստաբանը:
Առայժմ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները սպասում են հետաքննության արդյունքներին: Նրանք ակնկալում են, որ կբացահայտվեն Դինքի սպանության հետ առնչություն ունեցողներ բոլոր անձինք:
Այնուամենայնիվ, Չեթինը մեծ սպասելիքներ չունի այս հետաքննության արդյունքներից: Նրա խոսքերով` Թուրքիայում տեղի ունեցած դատավարություններն ու Դինքի սպանության հետաքննության գործընթացը հակասում են Մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրի դրույթներին, մասնավորապես, խախտվում են կյանքի իրավունքի, արդար դատավարության, խոսքի իրավունքի, իրավական պաշտպանության և ազգային խտրականության հետ կապված դրույթները: