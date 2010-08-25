2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Դինքի ընտանիքի փաստաբանն ակնկալիքներ չունի Թուրքիայում անցկացվող դատավարություններից

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լրագրող Հրանտ Դինքի ընտանիքի հայցի կապակցությամբ Bia News Centre-ին մեկնաբանություններ է տվել  Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիյե Չեթինը: Վերջինս նշել է, որ այս հայցով ամեն ինչ չի ավարտվելու:

«Դատական գործընթացում և Հրանտ Դինքի սպանության հետաքննության ժամանակ մի շարք իրավունքներ նույնպես ոտնահարվել են», - հայտարարել է Չեթինը:

Չեթինի խոսքով` Թուրքիայի ատյաններում գործն առաջ չի գնում:

«Եթե արդյունքի չհասնենք, ապա նոր հայցով կդիմենք Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան», - ասել է փաստաբանը:

Առայժմ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները սպասում են հետաքննության արդյունքներին: Նրանք ակնկալում են, որ կբացահայտվեն Դինքի սպանության հետ առնչություն ունեցողներ բոլոր անձինք:

Այնուամենայնիվ, Չեթինը մեծ սպասելիքներ չունի այս հետաքննության արդյունքներից: Նրա խոսքերով` Թուրքիայում տեղի ունեցած դատավարություններն ու Դինքի սպանության հետաքննության գործընթացը հակասում են Մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրի դրույթներին, մասնավորապես, խախտվում են կյանքի իրավունքի, արդար դատավարության, խոսքի իրավունքի, իրավական պաշտպանության և ազգային խտրականության հետ կապված դրույթները:

Հայաստան
Մանկական «Նոր ալիքի» հաղթողը ցանկանում է նվաճել «Եվրատեսիլը»
Նախորդ

Մանկական «Նոր ալիքի» հաղթողը ցանկանում է նվաճել «Եվրատեսիլը»

ԱՄՆ բանակում չեն ցանկանում տեսնել միասեռականների
Հաջորդ

ԱՄՆ բանակում չեն ցանկանում տեսնել միասեռականների