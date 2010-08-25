Կառավարության գիտատեխնիկական խորհուրդը սկսեց աշխատել
Այսօր կառավարությունում տեղի է ունեցել գիտատեխնիկական խորհրդի առաջին նիստը, որը վարել է վարչապետ, խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։
Նիստի ընթացքում քննարկվել են գիտատեխնիկական խորհրդի աշխատանքի սխեմային վերաբերող, ինչպես նաև մինչև տարեվերջ խորհրդի նիստերի օրակարգում ընդգրկվելիք ոլորտների և դրանց համակարգողների վերաբերյալ առաջարկները։
Նշվել է, որ գիտատեխնիկական խորհուրդն իր գործառույթները կիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության և գիտության բնագավառներում։ Խորհրդում քննարկվելիք նախագծերը այնուհետև կներկայացվեն գիտական և ֆինանսատնտեսական փորձաքննության։
Նիստում հաստատվել է նաև խորհրդի 2010 թվականի աշխատանքի ժամանակացույցը: