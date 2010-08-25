2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Կառավարության գիտատեխնիկական խորհուրդը սկսեց աշխատել

Այսօր կառավարությունում տեղի է ունեցել գիտատեխնիկական խորհրդի առաջին նիստը, որը վարել է վարչապետ, խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։

Նիստի ընթացքում քննարկվել են գիտատեխնիկական խորհրդի աշխատանքի սխեմային վերաբերող, ինչպես նաև մինչև տարեվերջ խորհրդի նիստերի օրակարգում ընդգրկվելիք ոլորտների և դրանց համակարգողների վերաբերյալ առաջարկները։

Նշվել է, որ գիտատեխնիկական խորհուրդն իր գործառույթները կիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության և գիտության բնագավառներում։ Խորհրդում քննարկվելիք նախագծերը այնուհետև կներկայացվեն գիտական և ֆինանսատնտեսական փորձաքննության։

Նիստում հաստատվել է նաև խորհրդի 2010 թվականի աշխատանքի ժամանակացույցը:

Հայաստան
Ադրբեջանը մտադիր չէ դառնալ ոչ ՀԱՊԿ-ի, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ
Նախորդ

Ադրբեջանը մտադիր չէ դառնալ ոչ ՀԱՊԿ-ի, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ

Թուրքիայի ռազմակայանը Նախիջևանում անխուսափելի է. Ջաֆարով
Հաջորդ

Թուրքիայի ռազմակայանը Նախիջևանում անխուսափելի է. Ջաֆարով