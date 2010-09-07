2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Հայաստանն ու Ադրբեջանը գյուղատնտեսության զարգացման ամենացածր տեմպերն ունեն

Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ղրղսզտանը ԱՊՀ երկրների մեջ գյուղատնտեսության զարգացման ամենացածր տեմպերն ունեցող երկրներն են: Այդ մասին են վկայում ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալները:

Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ` Ղրղզստանում գյուղարտադրանքի ծավալն ավելացել է 0,2%-ով: Ավելի ցածր ցուցանիշներ գրանցվել են միայն Հայաստանում (-13,1%) և Ադրբեջանում (-1%):

2010թ. առաջին կիսամյակի տվյալներով` ԱՊՀ-ում արտահանման առավել բարձր ցուցանիշ է գրանցվել Ադրբեջանում (+76%), Ղազախստանում (+72%), Հայաստանում (+56%) և Ռուսաստանում (+52%):

Ներմուծման ցուցանիշով առաջատարներն են Ռուսաստանը (+32%), Ուկրաինան (+30%) և Հայաստանը (+24%):

Հայաստան
Հայաստանում 7 ամսում 214 միլիոն դրամի կոշիկ է կարվել
Նախորդ

Հայաստանում 7 ամսում 214 միլիոն դրամի կոշիկ է կարվել

Հաջորդ

Պաշտոնյան կալանավորվել է կաշառք վերցնելու համար