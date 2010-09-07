Հայաստանն ու Ադրբեջանը գյուղատնտեսության զարգացման ամենացածր տեմպերն ունեն
Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ղրղսզտանը ԱՊՀ երկրների մեջ գյուղատնտեսության զարգացման ամենացածր տեմպերն ունեցող երկրներն են: Այդ մասին են վկայում ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալները:
Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ` Ղրղզստանում գյուղարտադրանքի ծավալն ավելացել է 0,2%-ով: Ավելի ցածր ցուցանիշներ գրանցվել են միայն Հայաստանում (-13,1%) և Ադրբեջանում (-1%):
2010թ. առաջին կիսամյակի տվյալներով` ԱՊՀ-ում արտահանման առավել բարձր ցուցանիշ է գրանցվել Ադրբեջանում (+76%), Ղազախստանում (+72%), Հայաստանում (+56%) և Ռուսաստանում (+52%):
Ներմուծման ցուցանիշով առաջատարներն են Ռուսաստանը (+32%), Ուկրաինան (+30%) և Հայաստանը (+24%):