Նախագահն էլ կարող է գրին քարտ շահել. Կարապետյան
Կարծում եք` ԱՄՆ-ն չգիտի՞, թե ում է գրին քարտ տալիս, նրանք այնտեղ այդքան միամի՞տ են: Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին, խոսելով ԱԱԾ վարչության կադրերի բաժնի նախկին պետ Վարդան Եղիազարյանի շուրջ մամուլում հայտնված լուրերի մասին, «Նոր ժամանակներ» կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանն ասել է, որ եթե նման մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն ունեցող մարդը կարող է գրին քարտ ստանալ և բնակություն հաստատել Ամերիկայում, վաղը կարող է Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարել, որ գրին քարտ է շահել:
Նշենք, որ Վարդան Եղիազարյանի գրին քարտով ԱՄՆ-ը մեկնելու մասին լուրերը ԱԱԾ-ն արդեն հաստատել է: