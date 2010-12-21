«Առավոտ». Գյումրիի քաղաքապետն էլ սպասում է Դոմինգոյին
Օրաթերթը Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնանկության մասին կարծիք է հարցրել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին:
- Ըհը, անպայման պըտի ինձի հարցնե՞ք:
- Չէ, անեկդոտ կա:
- Տարոսը մեր մոտ գա, հա՞:
- Հա:
- Մենք սպասում ենք Դոմինգոյին: Դոմինգոյին «կակռազ» մենք սպասում ենք, լեննագանցիք եղաններով սպասում են Դոմինգոյին:
Այս հարցազրույցին ուշի-ուշով հետևում էին մի խումբ մարզպետներ, այդ թվում և Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը. նա հանգստացած շունչ քաշեց.
«Լավ է` մեզ հարց չտվիր»: