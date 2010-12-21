2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Առավոտ». Գյումրիի քաղաքապետն էլ սպասում է Դոմինգոյին

Օրաթերթը Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնանկության մասին կարծիք է հարցրել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին:

- Ըհը, անպայման պըտի ինձի հարցնե՞ք:

- Չէ, անեկդոտ կա:

- Տարոսը մեր մոտ գա, հա՞:

- Հա:

- Մենք սպասում ենք Դոմինգոյին: Դոմինգոյին «կակռազ» մենք սպասում ենք, լեննագանցիք եղաններով սպասում են Դոմինգոյին:

Այս հարցազրույցին ուշի-ուշով հետևում էին մի խումբ մարզպետներ, այդ թվում և Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը. նա հանգստացած շունչ քաշեց.
«Լավ է` մեզ հարց չտվիր»:

Հայաստան
Սասուն Միքաելյանին կրկին վիրահատելու են
Նախորդ

Սասուն Միքաելյանին կրկին վիրահատելու են

Հաջորդ

«Հայկական ժամանակ». ԲՀԿ-ին սպառնո՞ւմ էին «6-րդ վարչությամբ»