2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ամալյանը համարել է, որ Գալա TV-ին և «Ցայգը» հավասարապես բազմակարծիք են

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար լիցենզիա ստանալու ելքը որոշում է կոնկրետ մրցույթի մասնակիցը` իր ներկայացրած ծրագրով:

Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսպես է ասել է ՀՌԱՀ-ի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը:

Խոսելով, մասնավորապես, «Ցայգ» ՍՊԸ-ին և «ՉԱՊ» ՍՊԸ-ին (Գալա TV) տրված իր գնահատականների մասին` Ամալյանը նշել է, որ «ՉԱՊ»-ին գնահատելով 2 միավոր` մեկական տվել է բազմակարծություն ապահովելու համար և աշխատակազմի պատրաստվածության աստիճանի համար:

«Իսկ մյուս բոլոր կետերով «ՉԱՊ»-ն ակնհայտորեն զիջում է իր մրցակցին, ինչպես, օրինակ, ֆինանսատնտեսական և բիզնեսպլանի մասով»,- հայտարարել է Ամալյանը:

Հիշեցնենք, որ այսօրվա ՀՌԱՀ-ի որոշման արդյունքում «Ցայգը» հավաքել է 42 միավոր, իսկ Գալա TV-ին 14 միավոր, ինչը նշանակում է, որ 2015 թվականից «Գալա TV-ն» զրկվելու է լիցենզիայից:

Նշենք, որ անձամբ Գրիգոր Ամալյանը մաքսիմալ` 6 միավոր է տրամադրել «Ցայգին» (մեկական միավոր բոլոր 6 մրցութային կետերով), իսկ դա նշանակում է, որ ՀՌԱՀ նախագահը համարել է, որ բազմակարծության և աշխատակազմի պատրաստվածության աստիճանի առումով ներկայացված երկու հայտերը հավասար են եղել:

Հիշեցնենք, որ Շիրակի մարզում հեռարձակող «Գալա TV»-ն Հայաստանում միակ հեռուստաընկերությունն էր, որը 2008թ. նախագահական ընտրություններին նախորդած քարոզարշավի ընթացքում լուսաբանում էր ընդդիմության հանրահավաքները և գործունեությունը:

2008 թվականին իշխանությունների կողմից փորձ արվեց փակել «Գալա TV»-ն` մոտ 27 միլիոն դրամ տուգանք սահմանելով հեռուստաընկերության նկատմամբ, սակայն Հայաստանի հեռուստաարդյունաբերության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ գրանցվեց. մարդիկ սկսեցին հեռուստամարաթոն-դրամահավաք՝  ի պաշտպանություն «Գալա» հեռուստաընկերության: Դրամահավաքի ընթացքում «Գալայի» հաշվին փոխանցվեց 26 միլիոն 458 հազար 500 դրամ, իսկ տուգանքի մնացած 441 հազրա դրամը հեռուստաընկերությունը փոխացնեց իր հաշվից:

Լուսանկարը` armenialiberty.org-ի

Հայաստան
ՀՀ վարչապետին հանդիպելուց հետո Պուտինը «կպավ» հայ ըմբիշի հետ
Նախորդ

ՀՀ վարչապետին հանդիպելուց հետո Պուտինը «կպավ» հայ ըմբիշի հետ

Վրաերթ մահվան ելքով Կոմիտասի պողոտայի վրա
Հաջորդ

Վրաերթ մահվան ելքով Կոմիտասի պողոտայի վրա