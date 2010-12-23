2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Մադոննան ապշեցրել է օդանավակայանի ուղևորներին

Երգչուհի Մադոննան, ով հայտնի է յոգայի նկատմամբ իր սիրով, չի դավաճանում սիրելի զբաղմունքին անգամ օդանավակայանում: Երգչուհին սկսել է յոգայով զբաղվել Նյու Յորքի օդանավակայանում թռիչքին սպասելիս, գրում է Raut-ը:

Երգչուհին Նյու Յորքից Լոնդոն պետք է մեկներ, բայց ձյան առատ տեղումների պատճառով Լոնդոնի «Հիթրոու» օդանավակայանը հետաձգել էր թռիչքները: Ուղևորները ստիպված էին մի քանի ժամ սպասել, մինչ եղանակը կկարգավորվեր: Մինչ մյուս ուղևորները նյարդայնանում էին, Մադոննան օդանավակայանում սկսել է յոգայի հանգստացնող վարժություններ անել` ապշեցնելով օդանավակայանում գտնվող մարդկանց:

Նշենք, որ Մադոննա Լոնդոն էր մեկնում Սուրբ Ծնունդն իր նախկին ամուսին Գայ Ռիչիի և իր երեխաների հետ անցկացնելու համար:

Հայաստան
Երևանում ամանորյա տուրիզմը զրոյական մակարդակի վրա է. քաղաքապետ
Նախորդ

Երևանում ամանորյա տուրիզմը զրոյական մակարդակի վրա է. քաղաքապետ

Բելառուսում 639 մարդուց 100-ն ազատ են արձակվել
Հաջորդ

Բելառուսում 639 մարդուց 100-ն ազատ են արձակվել