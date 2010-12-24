Իսրայելում արգելել են զինվորական համազգեստով նկարներ տեղադրել Facebook-ում
Իսրայելի պաշտպանության բանակը պարտավորեցրել է բոլոր զինծառայողներին ջնջել իրենց բանակային նկարները Facebook սոցիալական կայքից:
Երկրի ռազմական ղեկավարության կարծիքով` զինվորական համազգեստով կամ զինվորական խորհրդանիշերի ֆոնի վրա նկարները կարող են գրավել պաղեստինցիների ուշադրությունը: Խոսքը ոչ միայն անձնական վրեժի մասին է, այլ նաև պետական մակարդակի միջազգային պատժամիջոցների:
«Նկարները կարող են օգտագործվել նրանց կողմից, ովքեր դեմ չեն լինի փոխանցել այդ նկարները պաղեստինամետ կազմակերպություններին, իսկ նրանք էլ, իրենց հերթին, ձեր նկատմամբ բողոք կներակայացնեն` մեղադրելով ռազմական հանցագործությունների մեջ»,- հայտարարել է գլխավոր շտաբի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով բաժնի ղեկավար Ամի Վայսբերգը:
2010 թվականի հոկտեմբերին Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորականներին արգելվել էր օգտվել Twitter-ից ու Facebook-ից, ինչպես նաև Google Mail ծառայությունից: