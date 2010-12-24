2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Իսրայելում արգելել են զինվորական համազգեստով նկարներ տեղադրել Facebook-ում

Իսրայելի պաշտպանության բանակը պարտավորեցրել է բոլոր զինծառայողներին ջնջել իրենց բանակային նկարները Facebook սոցիալական կայքից:

Երկրի ռազմական ղեկավարության կարծիքով` զինվորական համազգեստով կամ զինվորական խորհրդանիշերի ֆոնի վրա նկարները կարող են գրավել պաղեստինցիների ուշադրությունը: Խոսքը ոչ միայն անձնական վրեժի մասին է, այլ նաև պետական մակարդակի միջազգային պատժամիջոցների:

«Նկարները կարող են օգտագործվել նրանց կողմից, ովքեր դեմ չեն լինի փոխանցել այդ նկարները պաղեստինամետ կազմակերպություններին, իսկ նրանք էլ, իրենց հերթին, ձեր նկատմամբ բողոք կներակայացնեն` մեղադրելով ռազմական հանցագործությունների մեջ»,- հայտարարել է գլխավոր շտաբի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով բաժնի ղեկավար Ամի Վայսբերգը:

2010 թվականի հոկտեմբերին Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորականներին արգելվել էր օգտվել Twitter-ից ու Facebook-ից, ինչպես նաև Google Mail ծառայությունից:

Հայաստան
Կասպարովը, Նեմցովը, Կասյանովը ապագա նախագահներ են. Մեդվեդև
Նախորդ

Կասպարովը, Նեմցովը, Կասյանովը ապագա նախագահներ են. Մեդվեդև

Էկոակտիվիստները սուլոցներով դիմավորեցին քաղաքապետի տեղակալին
Հաջորդ

Էկոակտիվիստները սուլոցներով դիմավորեցին քաղաքապետի տեղակալին