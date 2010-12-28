2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Էլթոն Ջոնը Լևոնի հայրն է դարձել

Սըր Էլթոն Ջոնը և նրա ընկերը` Դեյվիդ Ֆերնիշը, դարձել են փոխնակ (սուրոգատ) մորից ծնված նորածին տղայի ծնողները: Այս մասին զույգը պաշտոնապես հայտարարել է US Magazine-ին:

Երեխան ծնվել է Կալիֆորնիայում դեկտեմբերի 25-ին: Տղային կոչել են Զաքարի Ջեքսոն Լևոն Ֆերնիշ-Ջոն: Երաժիշտն ու նրա գործընկերը հայտարարել են, որ երեխան ծնվել է առողջ և իրեն շատ լավ է զգում: 62-ամյա Ջոնի և 48-ամյա Ֆերնիշի  համար տղա ծնած փոխնակ մոր անունը չի նշվում:

2009 թվականին լուրեր էին շրջանառվում այն մասին, որ Էլթոն Ջոնը և Դեյվիդ Ֆերնիշը պատրաստվում էին որդեգրել ուկրաինական մանկատան ՄԻԱՎ վարակակիր սանի: Սակայն որդեգրումը այդպես էլ տեղի չունեցավ: Սկզբում ընտանիքի, երիտասարադության և սպորտի գծով ուկրաինական նախարարությունը հայտարարել էր, որ տեղական օրենսդրությունը թույլ չի տա Ջոնին երեխա որդեգրել: Այնուհետև մանկատանը հայտարարեցին, որ երաժիշտը երեխայի որդեգրման դիմում չի էլ ներկայացրել:

12 տարվա համատեղ կյանքից հետո Էլթոն Ջոնը և Դեյվիդ Ֆիշերը պաշտոնապես գրանցել են իրենց հարաբերությունները 2005 թվականին:

Հայաստան
Բնապահպանական խնդիրների «ակտիվ» դրսևորումները 2010 թվականին
Նախորդ

Բնապահպանական խնդիրների «ակտիվ» դրսևորումները 2010 թվականին

Նախկին ԱԳ ղեկավարը հույս ունի, որ գործող պաշտոնյաների ազգականները կհայտնվեն ուշադրության կենտրոնում
Հաջորդ

Նախկին ԱԳ ղեկավարը հույս ունի, որ գործող պաշտոնյաների ազգականները կհայտնվեն ուշադրության կենտրոնում