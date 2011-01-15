«Հեշտոցի մենախոսություններ». Հայ կանանց առաջարկում են խնդիրների մասին խոսել բեմից
Այս տարի առաջին անգամ հայերեն լեզվով կբեմադրվի «Հեշտոցի մենախոսությունները» թատերական ներկայացումը, որը ներկայացնում է կանանց կյանքը, խնդիրները, ապրումները, նրանց ապրած բռնությունները:
Ինչպես հայտնում է Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը, թատերական ներկայացման համար մենախոսների ընտրությունը կկատարվի դիմողների հմտությունների հիման վրա: Անհրաժեշտ չէ փորձառու մենախոս կամ դերասան լինել:
Ընտրությունը կկատարվի հունվարի 20-ին ժամը 15:00-19:00 Կանանց Ռեսուրսային Կենտրոնում /Բաղրամյան առաջին նրբանցք, 14 շենք, 5-րդ մուտք, 106 բնակարան/: