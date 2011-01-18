2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի արկածախնդրությանը վճռական պատասխան տալ. Սարգսյան

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կիպրոսում հնչեցրած իր ելույթի ընթացքում խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին:

Իր խոսքում անդրադառնալով ղարաբաղյան հիմնախնդրին` երկրի ղեկավարը նշել է, որ «տոտալիտար ռեժիմի կողմից Ադրբեջանին բռնակցված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը երբեք չի հաշտվել իրեն պարտադրված կարգավիճակի հետ»:

«Ակտիվ պետական հովանավորչությամբ Ադրբեջանում մոլեգնող` Հայաստանի և հայերի դեմ ուղղված թշնամական քարոզչությունը և պատմության ակնհայտ կեղծարարությունը, այդ երկրի սպառազինումն ու սպառազինությունների մրցավազքի հրահրումն ապացուցում են, որ Բաքուն պատրաստ չէ խաղաղության: Բանը հասնում է նրան, որ Ադրբեջանի իմ գործընկերը հայտարարում է, թե իբր մեր երկրի մեծ մասը նվիրաբերվել է Հայաստանին Ադրբեջանի կողմից, իսկ մայրաքաղաք Երևանը ադրբեջանական քաղաք է: Համոզված եմ, որ պատմության խեղաթյուրման այսօրինակ զավեշտի հետ առնչվել է նաև Կիպրոսը: Ադրբեջանի հայատյաց և ագրեսիվ վարքագիծը հաստատում է մեր այն համոզմունքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի կերպ ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում: Ավելին, Ադրբեջանը չունի Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնությունների ո́չ իրավական, ո́չ քաղաքական և ո́չ էլ բարոյական հիմքեր: Ճիշտ է, մենք վճռական ենք խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ և բանակցային ճանապարհով, բայց եթե Ադրբեջանը դիմի արկածախնդրության, ապա մեր պատասխանը վճռական է լինելու», - ասել է ՀՀ նախագահը:

Հայաստան
Ղազարյանն ու Մկրտչյանը հաջող հանդիպում անցկացրեցին «Կուբանի» կազմում
Նախորդ

Ղազարյանն ու Մկրտչյանը հաջող հանդիպում անցկացրեցին «Կուբանի» կազմում

Թուրքիան չի կարող հավակնել տարածաշրջանային առաջնորդության. նախագահ
Հաջորդ

Թուրքիան չի կարող հավակնել տարածաշրջանային առաջնորդության. նախագահ