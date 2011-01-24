Փոխհրաձգության դեպքեր ԱՄՆ-ում. կան զոհեր և վիրավորներ
Կիրակի առավոտյան Վաշինգտոն նահանգի Պորտ Օրքիդ քաղաքում գտնվող «Ուոլմարթ» սուպերմարկետի դիմաց կրակոցներ են հնչել, որի արդյունքում երկու մարդ զոհվել է և շերիֆի երկու տեղակալներ վիրավորվել են, հաղորդում է AP գործակալությունը:
Միջադեպի ընթացքում մի խումբ մարդիկ կրակել են ոստիկաննների վրա:
Մահացածներից մեկը շերիֆի տեղակալների վրա կրակողներից է եղել, հայտնել է քաղաքի շերիֆի գրասենյակի ներկայացուցիչ Սքոթ Ուիլսոնը: Մյուս զոհը երիտասարդ կին է եղել, որը հիվանդանոց հասնելուն պես մահացել է: Շերիֆի օգնականների վնասվածքները մահացու չեն եղել, ասել է Ուիլսոնը:
Այժմ կատարվում է հետաքննություն, ոստիկանները պարզում են հրաձության հեղինակների ինքնությունը:
Կիրակի ԱՄՆ-ում մեկ այլ նմանատիպ միջադեպ է տեղի ունեցել: Դետրոյթ քաղաքի ոստիիկանական բաժնում մի տղամարդ կրակ է բացել, ինչի արդյունքում վիրավորվել են 4 սպաներ: Փոխհրաձգության արդյունքում տղամարդը սպանվել է ոստիկանության աշխատակիցների գնդակից, հաղորդում են տեղական իշխանությունները: