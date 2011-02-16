2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վրաստանն Ադրբեջանին չի վաճառելու Հայաստան եկող գազատարը. վարչապետ


Այսօր ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Վրաստանի վարչապետ Նիկոլոզ Գիլաուրիի համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ վերջինս նշել է, որ Վրաստանը չի ծրագրում վաճառել իր տարածքով անցնող և Հայաստանին գազ մատակարարող գազատարի հատվածը:

Պատասխանելով լրագրողի` Ադրբեջանի կողմից գազատարի հնարավոր գնման մասին զրույցներին` Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ այդ հարցը մի քանի անգամ արդեն հնչեցվել է։


«Ես ցանկանում եմ ասել, որ Վրաստանի կառավարությունն ապագայում չի վաճառելու վերահսկիչ փաթեթը։ Կան այդպիսի ռազմավարական օբյեկտներ, և դրանց կառավարումը վրացական կառավարությունը ապագայում շարունակելու է»,- ասել է Գիլաուրին։

Հայաստան
40 մեքենա և 5 կմ/ժ արագություն. Գյումրիի վարորդները նոր ակցիա են անցկացրել
Նախորդ

40 մեքենա և 5 կմ/ժ արագություն. Գյումրիի վարորդները նոր ակցիա են անցկացրել

Վրացական մեքենաների համար ԱՊՊԱ-ի խնդիրը նվազագույնի կհասցվի. Սարգսյան
Հաջորդ

Վրացական մեքենաների համար ԱՊՊԱ-ի խնդիրը նվազագույնի կհասցվի. Սարգսյան