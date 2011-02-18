2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Կոալիցիոն հուշագրի նպատակը միանձնյա իշխանություն պահպանելն է. կարծիք

«Բացի միանձնյա իշխանություն պահպանելուց, այս հայտարարության մեջ ուրիշ ոչինչ չկա», - այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ԱԻՄ նախագահ Պարույր Հայրիկյանը մեկնաբանել է Հայաստանի իշխող կոալիցիայի` երեկ ստորագրված հուշագիրը, համաձայն որի կոալիցիան գալիք նախագահական ընտրություններին հանդես է գալու մեկ միասնական թեկնածուով:

«Եվ ընդհանրապես, բարեկիրթ ժողովուրդների մոտ կոալիցիա են կազմում ռազմավարական նպատակների շուրջ», - ասել է Հայրիկյանը` նշելով, որ նման նպատակ հուշագրում ինքը չի տեսնում:

«Ընթերցելով փաստաթուղթը` պետք է տեսնենք, թե իրականում ինչ դրական քայլեր են արվելու: Ժողովրդին օգտակար լինելու տեսանկյունից կարող ենք գնահատել, երբ որոշակի ծրագիր լինի», - ասել է ԱԻՄ նախագահը:

Նրա խոսքով` թե Հայաստանի իշխանությունները, թե ընդդիմությունը առարկայական ծրագրեր չունեն:

«Ոչ թե հայտարարություններ, այլ ծրագրեր», - հստակեցրել է Հայրիկյանը:

Հայաստան
Թուրքական դատարանն ազատազրկման է դատապարտել է 3 լրագրողների
Նախորդ

Թուրքական դատարանն ազատազրկման է դատապարտել է 3 լրագրողների

Հայերը ստամոքսի համար լքում են հայրենիքը, բայց սոցիալական բունտի ունակ չեն
Հաջորդ

Հայերը ստամոքսի համար լքում են հայրենիքը, բայց սոցիալական բունտի ունակ չեն