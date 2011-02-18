Новое заявление коалиции – единоличное удержание власти в Армении, уверен политик

18 февраля 2011

Кроме единоличного удержания власти, в новом заявлении правящей в Армении коалиции больше ничего нет. Об этом на встрече с журналистами в пятницу, 18 февраля, заявил лидер объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян.

«И вообще, в приличных странах коалицию формируют вокруг стратегических целей. В данном меморандуме я подобной цели не вижу», - пояснил Айрикян.

Согласно новому соглашению между членами коалиции – правящей Республиканской Партией (подавляющее большинство парламента), партией «Процветающая Армения» и партией «Оринац еркир» - на президентских выборах 2013 года «во имя стабильности» они поддержат кандидатуру действующего главы государства Сержа Саргсяна.

«Прочитав документ, мы должны увидеть, какие положительные шаги в действительности должны быть сделаны. О пользе народу мы сможем говорить, когда будет какая-либо программа», - подчеркнул политик.

По его словам, власти и оппозиция Армении не имеют предметных программ. «Не заявлений, а программ».