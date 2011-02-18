Революция армян не накормит: они не дерутся «ради желудка»

18 февраля 2011

Армянский народ может боротья за идеологию и мораль, но никогда ради своего желудка, заявил в пятницу на встрече с журналистами лидер объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, говоря о возможности социального бунта в Армении. Отметим, что он за политические убеждения просидел в советских тюрьмах 17 лет.



«Армянский народ, к счастью, не предрасположен к социальным бунтам. Армяне могут покинуть родину ради своего желудка, но, к счастью, не будут драться за него», - отметил политик.

«Революция - означает убийство. Революцией нельзя накормить народ досыта. После революции к власти приходят разбойники», - выразил свое мнение Айрикян, подчеркнув, что другое дело, когда народ сам переорганизовывается и выходит на улицы.

Лидер объединения «Национальное самоопределение» вспомнил события 1 марта (силовой разгон мирной многодневной демонстрации, в результате чего убиты 10 человек), и выразил уверенность, что «1 марта Левон Тер-Петросян мог за три часа убедить людей расходиться, раз уж знал, что не придет». Отметим, что в указанное Айрикяном время лидер оппозиции находился под домашним арестом.

Напомним также, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована. Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии. Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. 9 из них до сих пор в тюрьмах. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.