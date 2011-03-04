Ռուսաստանյան կայսրության փլուզումը կլուծի Ղարաբաղի խնդիրը. կարծիք
Գաղութատիրական Ռուսաստանի` անխուսափելի և մի շարք վերլուծաբանների և քաղաքական գործիչների համար կանխատեսելի փլուզումն ամենագլխավոր և անհրաժեշտ նախապայմանն է Լեռնային Ղարաբաղում, Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում առկա բոլոր ազգամիջյան և տարածքային հակամարտությունների կարգավորման համար: Newcaucasus.com-ի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել «Ազատ Կովկաս» հասարակական-քաղաքական շարժման ղեկավար Իլյաս Մուսաևը:
Նրա խոսքով` Ռուսաստանի հեռացումը Կովկասից բոլոր կովկասյան ազգերի խաղաղ ժողովրդավարական զարգացման երաշխիքն է, քանի որ այս ազգերին «համախմբում է ընդհանուր պատմությունը, մշակույթը, սովորույթներն ու ավանդույթները»:
«Առանց այս հանգամանքի, հակամարտությունների լուծմանն ուղղված միջազգային կազմակերպությունների և միջազգային հանրության բոլոր փորձերը Ռուսաստանի լուրջ հակազդեցությանը կբախվեն»,- նշել է նա: