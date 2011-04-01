Հայաստանյան ոստիկանությունը` վրացականի ճանապարհո՞վ
Շաբաթներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ՀՀ ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսյանի հետ և հանձնարարել անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի ոստիկանությունը ոչնչով չզիջի վրացականին, գրում է «Ժամանակ» օրաթերթը:
«Սերժ Սարգսյանը Ալիկ Սարգսյանին թույլատրել է կադրային համարձակ որոշումներ կայացնել այս նպատակին հասնելու համար: Նախօրեին Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանին պաշտոնից ազատելու ՀՀ ոստիկանապետի որոշումը հենց այս հանձնարարականն իրականացնելու առաջին քայլն է»: