Серж Саргсян поручил догнать и перегнать полицию Грузии. Начали с увольнения

1 апреля 2011

Несколько недель назад президент Армении Серж Саргсян встретился с начальником полиции Аликом Саргсяном и поручил ему сделать все возможное, чтобы армянская полиция ничем не уступала грузинской, пишет газета «Жаманак».

Серж Саргсян разрешил главному полицейскому страны смело проводить любые кадровые изменения для достижения этой цели. Первым шагом этого поручения стало увольнение начальника дорожной полиции Арсена Аршакяна.