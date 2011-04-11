2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱԶԲ-ին

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) նախագահի տեղակալ Սյաոյու Ճաոյին: Ինչպես հաղորդում է ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակը, Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու նպատակով Հայաստանին ցուցաբերած օժանդակության համար:

Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև հյուսիս-հարավ երկաթգծի կառուցման ծրագրի նախապատրաստման գործում ԱԶԲ-ի հնարավոր օժանդակության, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման խթանման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծման, ինչպես նաև  բանկի կողմից  փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն աջակցության հարցերին:

Հայաստան
Թուրքիայի ազգայնականները Ադրբեջանին Ղարաբաղն են խոստանում
Նախորդ

Թուրքիայի ազգայնականները Ադրբեջանին Ղարաբաղն են խոստանում

Հայ երգիչները «տխմար աֆիշների», «խմբակային սիրո» ու խայտառակ վիճակի մասին
Հաջորդ

Հայ երգիչները «տխմար աֆիշների», «խմբակային սիրո» ու խայտառակ վիճակի մասին