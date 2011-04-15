Պատմվածքների մրցույթ` հայաստանցի դպրոցականների համար
«Դպրոցական» բլոգը հայտարարում է պատմվածքի մրցույթ դպրոցական բարձր դասարանի աշակերտների համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի բոլոր դպրոցների` 15-18 տարիքային խմբի աշակերտները: Մրցույթի հեղինակները նշում են, որ թեմայի սահմանափակում չկա: Պատմվածքները պետք է լինեն 12 տառաչափով, 3-18 էջի սահմաններում, չպետք է հրապարակված լինեն որևէ այլ միջավայրում:
Հատուկ ընդգծվում է, որ դա ոչ թե շարադրությունների մրցույթ է, այլ պատմվածքների:
Պատմվածքները բլոգին ներկայացնելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 28-ն է: Մրցույթը կամփոփվի սեպտեմբերին:
Գլխավոր մրցանակը Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես» վեպն է` Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ: Գիրքը «Դպրոցական» բլոգի պատմվածքների մրցույթին նվիրել է թարգմանիչը և մակագրել մրցույթի հաղթողին:
Հանձնվելու են նաև այլ մրցանակներ. դրանք բոլորը ժամանակակից գրողների գրքեր են` Մարինե Պետրոսյան, Արամ Պաչյան, Հասմիկ Սիմոնյան: Կլինեն նաև գրքեր Հրանտ Մաթևոսյանի հոբելյանական հրատարակությունից, ինչպես նաև արտասահմանյան գրականության ամսագրեր: Լավագույն պատմվածքները կտպագրվեն մամուլում: