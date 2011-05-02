2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Աշակերտին հայհոյած ու ճանկռած տնօրենն ազատվել է աշխատանքից

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով 2011թ. ապրիլի 30-ից  դադարեցվել են Էջմիածնի թիվ 2 ավագ դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Նազարյանի  լիազորությունները տնօրենի պաշտոնում:

Աշոտյանի ևս մեկ հրամանով Սուսաննա Նազարյանին հայտարարվել էր խիստ նկատողություն:

Հիշեցնենք, որ Էջմիածնի թիվ 2-րդ դպրոցի 10-րդ դասարանի նախկին աշակերտ Ա. Հարությունյանը 2010թ. դեկտեմբերից ենթարկվել էր դպրոցի տնօրենի որդու և վերջինիս ընկերախմբի հետապնդումներին, իսկ 2011թ. հունվարի 31-ին` ծեծի ենթարկվել:  Հաջորդ օրը դպրոցի տնօրենը Հարությունյանին դասարանի բոլոր աշակերտների ներկայությամբ հայհոյել է, ծեծի ենթարկել և եղունգներով ճանկռել նրան` այնուհետև նրան պարտադրելով տեղափոխվել այլ դպրոց, իսկ նրա տատին` Բ. Եղիազարյանին,  ով նաև հիշյալ դպրոցում աշխատում է որպես պատմության ուսուցչուհի, մանկխորհրդի նիստում հայտարարել է խիստ նկատողություն:

Ավելի վաղ ԿԳ նախարար Աշոտյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ տնօրենի` իր պաշտոնում մնալը որևէ կապ չունի այն հանգամանքի հետ, որ վերջինս  Հանրապետական կուսակցության անդամ է:

«Կպաշտոնավարի՞ արդյոք այդ տնօրենը` կախված է երկու հանգամանքից` քրեական գործի ընթացքից, և մեր վերջնական դիրքորոշումից` արդյո՞ք այս ամենից հետո կա վստահության մթնոլորտ»,- ասել էր Աշոտյանը:

Հայաստան
Անգամ «միաբևեռ» Ղարաբաղը չի համեմատվի Ադրբեջանի հետ. նախագահի նախկին թեկնածու
Նախորդ

Անգամ «միաբևեռ» Ղարաբաղը չի համեմատվի Ադրբեջանի հետ. նախագահի նախկին թեկնածու

Գլենդեյլի հայազգի բնակչուհու դիակը գտել են մայրուղու վրա
Հաջորդ

Գլենդեյլի հայազգի բնակչուհու դիակը գտել են մայրուղու վրա