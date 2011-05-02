Աշակերտին հայհոյած ու ճանկռած տնօրենն ազատվել է աշխատանքից
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով 2011թ. ապրիլի 30-ից դադարեցվել են Էջմիածնի թիվ 2 ավագ դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Նազարյանի լիազորությունները տնօրենի պաշտոնում:Աշոտյանի ևս մեկ հրամանով Սուսաննա Նազարյանին հայտարարվել էր խիստ նկատողություն:
Հիշեցնենք, որ Էջմիածնի թիվ 2-րդ դպրոցի 10-րդ դասարանի նախկին աշակերտ Ա. Հարությունյանը 2010թ. դեկտեմբերից ենթարկվել էր դպրոցի տնօրենի որդու և վերջինիս ընկերախմբի հետապնդումներին, իսկ 2011թ. հունվարի 31-ին` ծեծի ենթարկվել: Հաջորդ օրը դպրոցի տնօրենը Հարությունյանին դասարանի բոլոր աշակերտների ներկայությամբ հայհոյել է, ծեծի ենթարկել և եղունգներով ճանկռել նրան` այնուհետև նրան պարտադրելով տեղափոխվել այլ դպրոց, իսկ նրա տատին` Բ. Եղիազարյանին, ով նաև հիշյալ դպրոցում աշխատում է որպես պատմության ուսուցչուհի, մանկխորհրդի նիստում հայտարարել է խիստ նկատողություն:
Ավելի վաղ ԿԳ նախարար Աշոտյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ տնօրենի` իր պաշտոնում մնալը որևէ կապ չունի այն հանգամանքի հետ, որ վերջինս Հանրապետական կուսակցության անդամ է:
«Կպաշտոնավարի՞ արդյոք այդ տնօրենը` կախված է երկու հանգամանքից` քրեական գործի ընթացքից, և մեր վերջնական դիրքորոշումից` արդյո՞ք այս ամենից հետո կա վստահության մթնոլորտ»,- ասել էր Աշոտյանը: