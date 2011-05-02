Директор школы в Эчмиадзине, побившая ученика вслед за сыном, уволена

По указу министра образования и науки Армена Ашотяна с 30 апреля текущего года Сусанна Назарян получила строгий выговор и была уволена с должности директора старшей школы №2 в Эчмиадзине.

Напомним, что ученика 10 класса эчмиадзинской школы А.Арутюняна преследовали сын директора и его друзья, а 31 января 2011 года ученик был избит. На следующий день директор обругала Арутюняна в присутствии его одноклассников, избила и расцарапала его, затем заставила перейти в другую школу. А бабушке Арутюняна, Б.Егиазарян, которая в той же школе работала учителем истории, был объявлен строгий выговор.

Ранее на пресс-конференции Ашотян заявил, что членство директора в правящей РПА не имеет никакого отношения к тому, что она продолжает занимать должность директора.

«Останется ли она на должности, зависит от двух обстоятельств: от процесса уголовного дела и от нашей окончательной позиции относительно того, есть ли после всего этого атмосфера доверия», - сказал министр.