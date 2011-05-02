2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ժամանակն է Պուտինին ամուսնացնել, կարծում է գործարարը

Վլադիմիր Պուտինին երիտասարդ կին և օրինական ժառանգ է անհրաժեշտ: Միայն դա կօգնի բարձրացնել ռուսաստանցիների կենսամակարդակը, վստահ է ռուսաստանցի գործարար, հասարակական և քաղաքական գործիչ Գերման Ստերլիգովը: «Live Journal»-ի իր բլոգում Ռուսաստանի առաջին մեծահարուստներից մեկը պատմել է` ինչպես կարելի է երկիրը ճգնաժամից դուրս բերել և կյանքն ավելի բարեկեցիկ ու կայուն դարձնել:

Գերման Ստերլիգովի կարծիքով` Ռուսաստանի իշխանությունը, ինչպես ցանկացած այլ երկրում, պետք է ժառանգաբար փոխանցվի. հորից` որդի:

«Աղջիկներին իշխանություն փոխանցելը նույնն է, ինչ իշխանությունը ռուլետկայի անիվի մեջ գցելը: Ով տիրանա աղջկան, նա էլ իշխանությունը կզավթի»,-գրում է գործարարը:

Նման սկզբունքի դրական կողմերն ակնհայտ են: Քաղաքական գործիչը վստահ է, որ իշխանության ժառանգական փոխանցման դեպքում իշխանությունները ստիպված չեն լինի գումարներ ծախսել նախընտրական քարոզչության վրա: Իսկ երկրի ղեկավարի մահվան դեպքում, հատկապես անժամկետ, բացառվում են ներքին պայքարները: Միաժամանակ նվազում է քաղաքացիական պատերազմի հնարավորությունը:

Գերման Ստերլիգովը խաղադրույք է կատարում ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի վրա: Նա կարծում է, որ արդեն հիմա պետք է հասարակական կարծիք ձևավորել Պուտինին նոր ամուսնության դրդելու համար: Ըստ գործարարի` հարսնացուն պետք է լավ ընտանիքից լինի, կույս լինի և գեղեցկուհի: Բացի դրանից, ապագա հարսնացուն պետք է դաստիարակված լինի առանց հեռուսացույցի և ժամանակակից դպրոցի: Միայն այդ դեպքում թագաժառանգը բոլոր երկրների նախանձը կառաջացնի:

Հայաստան
Գլենդեյլի հայազգի բնակչուհու դիակը գտել են մայրուղու վրա
Նախորդ

Գլենդեյլի հայազգի բնակչուհու դիակը գտել են մայրուղու վրա

Քադաֆիի «ամազոնուհիները» հավատարիմ են մնում իրենց առաջնորդին
Հաջորդ

Քադաֆիի «ամազոնուհիները» հավատարիմ են մնում իրենց առաջնորդին