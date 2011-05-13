2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Աշխարհում նավթի գները իջնում են, Հայաստանում բենզինը թանկանում է

Երեկ Երևանի բոլոր բենզալցակայաններում բենզինի գները դարձյալ բարձրացել էին, գրում է «Երկիր» օրաթերթը:

««Ռեգուլյար» տեսակի բենզինի 1 լիտրն արդեն վաճառվում է 460 դրամով`նախկին 450-ի փոխարեն: «Պրեմիում» տեսակի բենզինի գները հասել են 480 դրամի:

Ուշագրավ է այն, որ բենզինը թանկանում է այն ժամանակ, երբ միջազգային շուկայում նավթամթերքի էժանացում է նկատվում: Երեկ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում նավթի 1 բարելի (159 լ) գինը, նախորդ օրվա համեմատ , նվազել է 4 դոլարով և վաճառվում էր 113,57 դոլարով:

Ընդ որում`միջազգային շուկայում նավթի գները գտնվում են մարտի 15-ի գնային մակարդակին, իսկ այդ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում «Ռեգուլյար» տեակի բենզինի 1 լիտրը վաճառվում էր 420 դրամով»:

Հայաստան
«Թոշակների փողով` ղումար». Դալլաքյանը մեղադրում էր Սերժ Սարգսյանին (Տեսանյութ)
Նախորդ

«Թոշակների փողով` ղումար». Դալլաքյանը մեղադրում էր Սերժ Սարգսյանին (Տեսանյութ)

«Հիվա՞նդ ես, աղջիկ ջան». Պաշտոնյան վիրավորել է լրագրողին
Հաջորդ

«Հիվա՞նդ ես, աղջիկ ջան». Պաշտոնյան վիրավորել է լրագրողին