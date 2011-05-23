Բրիտանական դիվանագետի կինը նետվել է տանիքից
Նյու Յորքում ինքնասպան է եղել ՄԱԿ-ի բրիտանական առաքելության շրջանակներում ԱՄՆ-ում գտնվող դիվանագետ Թոմաս Հերդիի կինը: Ինչպես հայտնում է The New York Post-ը, 46-ամյա Քետրին Հերդը նետվել է Մանհեթենի բնակելի շենքերից մեկի տանիքից: Կնոջը տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ էլ նա մահացել է:
Ինքնասպանության մասին տեղեկությունները ստացվել են ոստիկանությունից:
Հաղորդվում է նաև, որ Հերդը ինքնասպանությունից առաջ որևէ գրություն չի թողել: Հարևանների խոսքով` նա երջանիկ կնոջ տպավորություն էր թողնում: Մահացած կինը 5 երեխա ուներ:
Հայտնի է նաև, որ հաջորդ շաբաթ նա պետք է վերադառնար Բրիտանիա ընտանիքի հետ միասին, քանի որ ամուսնու դիվանագիտական առաքելությունն ԱՄՆ-ում ավարտվել էր: