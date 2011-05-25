2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Արդարադատության նախարարությունը նայում է դեպի ապագան

Հայաստանի արդարադատության նախարարության պաշտոնական moj.am կայքում նյութ է հրապարակվել, որը թվագրված է 2011 թվականի մայիսի 28-ով: Մեր ճշտված տեղեկություններով` մայիսի 28-ը Հայաստանում սկսվելու է մայիսի 27-ից անմիաջապես հետո` 2,5 օր անց:

Կայքում տեղադրված մամլո հաղորդագրությունը վերաբերում է  վերջին շրջանում «որոշ ԶԼՄ-ներում հայտնված տեղեկություններին, որոնց համաձայն, Հայաստանի անկախացման 20-ամյակի առիթով առաջիկա համաներումը կարելի է գնել 1000 դոլարով»:

Միաժամանակ տեքստի ստորին հատվածում նշվում է, որ նյութը կայքում տեղադրվել է մայիսի 25-ին: Բացի այդ, «կայքի հարգելի այցելուներից» ներողություն են հայցում տեխնիկական խնդիրների համար:

Հայաստան
Համաներման մասին Ազգային Ժողովի որոշման նախագիծը (տեքստն ամբողջությամբ)
Նախորդ

Համաներման մասին Ազգային Ժողովի որոշման նախագիծը (տեքստն ամբողջությամբ)

Նիկոլ Փաշինյանի վրա համաներումը չի տարածվի. փաստաբան
Հաջորդ

Նիկոլ Փաշինյանի վրա համաներումը չի տարածվի. փաստաբան