Չծնված ամերիկուհին Facebook-ում արդեն 260 ընկեր ունի
Ամերիկյան Տեխաս նահանգում բնակվող Էլլի և Մետ Գրին զույգը իրենց դեռևս չծնված դստերը գրանցել են Facebook սոցիալական կայքում: Ինչպես տեղական KLTV-ին պատմել են ապագա ծնողները, իրենք որոշել են երեխայի համար անձնական էջ բացել, որպեսզի նման կերպ իրենց ընկերների և հարազատների հետ կիսվեն Էլլիի հղիության ուրախալի լուրով, այնուհետև հայտնեն նրանց երեխայի ձևավորման և զարգացման ընթացքը:
Էլլի Գրինի խոսքով` իր դուստր Մերայան արդեն հասցրել է 260 ընկեր ձեռք բերել Facebook-ում: