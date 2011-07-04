ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Ֆուտբոլիստուհիները մերկացել են պաշտոնյաների ուշադրությունը գրավելու համար
Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր «Ռոսիանկա» կանանց ֆուտբալային ակումբի խաղացողները մասնակցել են բավական համարձակ ֆոտոշարքի, որը կանանց ֆուտբոլի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացման և տղամարդկանց շրջանում առավել մեծ ճանաչում ձեռք բերելու միտում ուներ:
Կին ֆուտբոլիստները խաղադաշտ են դուրս եկել լողազգեստներով և երեկոյան զգեստներով` լուսանկարչական սարքերի և տեսախցիկների առջև հանդես գալով բոլորովին նոր կերպարներում:
Ակումբի գլխավոր մարզիչ Տատյանա Եգորովայի կարծիքով` այս քայլը նպաստում է կանացի ֆուտբոլի ճանաչվածության մակարդակի բարձրացմանը: Բացի այդ, նրա խոսքով, աղջիկները սկսում են իրենց առավել վստահ զգալ: