2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Ֆուտբոլիստուհիները մերկացել են պաշտոնյաների ուշադրությունը գրավելու համար

Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր «Ռոսիանկա» կանանց ֆուտբալային ակումբի խաղացողները մասնակցել են բավական համարձակ ֆոտոշարքի, որը կանանց ֆուտբոլի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացման և տղամարդկանց շրջանում առավել մեծ ճանաչում ձեռք բերելու միտում ուներ:

Կին ֆուտբոլիստները խաղադաշտ են դուրս եկել լողազգեստներով և երեկոյան զգեստներով` լուսանկարչական սարքերի և տեսախցիկների առջև հանդես գալով բոլորովին նոր կերպարներում:

Ակումբի գլխավոր մարզիչ Տատյանա Եգորովայի կարծիքով` այս քայլը նպաստում է կանացի ֆուտբոլի ճանաչվածության մակարդակի բարձրացմանը: Բացի այդ, նրա խոսքով, աղջիկները սկսում են իրենց առավել վստահ զգալ:

Հայաստան
ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Մարմնի մասեր. բոդի-արտ փառատոն Գրացում
Նախորդ

ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Մարմնի մասեր. բոդի-արտ փառատոն Գրացում

Արտաշատի քաղաքապետի թեկնածուն բողոքում է Դաշնակցությունից և «Ժառանգությունից»
Հաջորդ

Արտաշատի քաղաքապետի թեկնածուն բողոքում է Դաշնակցությունից և «Ժառանգությունից»