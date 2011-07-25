2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ – Յուրա Մովսիսյանը` գոլի և գոլային փոխանցման հեղինակ

Երեկ Ռուսաստանի առաջնության 17-րդ տուրում կայացած Նալչիկի «Սպարտակի» և «Կրասնոդարի» միջև հանդիպման ընթացքում արդյունավետ խաղով աչքի ընկավ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Յուրա Մովսիսյանը:

«Կրասնոդարի» հարձակվողը ողջ հանդիպման ժամանակ աչքի էր ընկնում ակտիվությամբ, իսկ երկրորդ խաղակեսում Մովսիսյանը դարձավ գոլային փոխանցման և գոլի հեղինակ:

Նախ նա ձախ եզրից կատարած փոխանցումով հարվածի դուրս բերեց Շիպիցինին, իսկ հետո աչքի ընկավ գլխի հարվածով` օգտագործելով Ժոաոզինյոյի փոխանցումը: Գոլից հետո Մովսիսյանը փոխարինվեց, ինչը հետխաղյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ «Կրասնոդարի» մարզիչ Սլավոլյուբ Մուսլինը բացատրեց հարձակվողի հոգնածությամբ և այն փաստով, որ Մովսիսյանը վերջերս է ապաքինվել վնասվածքից:

Նշենք, որ «Կրասնոդարին» չհաջողվեց պահպանել հաղթական հաշիվը: 87-րդ րոպեին Կուլիկովը գլխի հարվածով կրճատեց հաշվի տարբերությունը, իսկ մրցավարի 4-րդ ավելացված րոպեին Կոնցեդալովի հարվածից հետո գնդակն անդրադարձավ Գոշոկովից և հայտնվեց «Կրասնոդարի» դարպասի ցանցում: Հյուրերը փորձում էին ապացուցել մրցավար Կարասևին, որ գնդակն անդրադարձել է Գոշոկովի ձեռքից, սակայն Կարասևը հաշվեց խփած գնդակը, ինչի հետևանքով «Կրասնոդարը» 2 միավոր կորցրեց:

Ոչ-ոքիից հետո «Կրասնոդարը» 22 միավորով 9-րդ տեղն է զբաղեցնում մրցաշարային աղյուսակում:

Հայաստան
13 գոլ 4 խաղում. վերսկսվեց Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունը
Նախորդ

13 գոլ 4 խաղում. վերսկսվեց Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունը

«Նրա պատճառով ինձ մարմնավաճառ են անվանում». Ստրոս-Կանին մեղադրող սպասուհին առաջին հարցազրույցն է տվել
Հաջորդ

«Նրա պատճառով ինձ մարմնավաճառ են անվանում». Ստրոս-Կանին մեղադրող սպասուհին առաջին հարցազրույցն է տվել