Мовсисян ассистировал и забивал головой, но победу «Краснодар» упустил (ВИДЕО)

25 июля 2011

Хорошую игру показал футболист армянской сборной Юра Мовсисян в матче 17-ого тура первенства России по футболу между «Спартаком» из Нальчика и «Краснодаром».

Нападающий «Краснодара» был активен на протяжении всего матча. А во втором тайме Мовсисян стал автором гола и голевой передачи.

Его заменили после забитого гола, что на послематчевой пресс-конференции тренер краснодарцев Славолюб Муслин объяснил усталостью нападающего и тем, что Мовсисян недавно оправился после травмы.



Однако «Краснодару» не удалось сохранить преимущество. На 87-ой минуте Куликов ударом головы сократил разницу в счете, а на четвертой добавленной минуте мяч после удара Концедалова, отрекошетив от Арсена Гошокова, оказался в воротах «Краснодара». Гости безрезультатно пытались объяснить арбитру, что мяч попал в руку Гошокова. Таким образом, «Краснодар» потерял 2 очка.

После ничьи команда Мовсисяна с 22 очками занимает 9 место турнирной таблицы.