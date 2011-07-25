«Из-за него меня называют проституткой». Обвинившая Стросс-Кана горничная дала первое интервью

25 июля 2011

Горничная, обвинившая бывшего главу Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах, дала первые публичные интервью, сообщает Лента.ru со ссылкой на AFP. Ранее женщине в интересах следствия было запрещено общаться с представителями СМИ.

В частности, 32-летняя эмигрантка из Гвинеи Нафиссатоу Диалло встретилась с журналистами журнала Newsweek.

«Из-за него меня называют проституткой», - рассказала она журналистам этого американского издания, подчеркнув, что хочет доказать бывшему главе МВФ, что деньги не помогут ему избежать тюрьмы.

Диалло также появилась в эфире шоу Good Morning America телеканала ABC. В ходе интервью женщина также подчеркнула, что ее цель - добиться справедливости. При этом Диалло призывала в свидетели бога. В интервью ABC женщина, однако, признала, что изначально совершила некоторые «ошибки», подчеркнув при этом, что суть ее заявлений относительно действий Стросс-Кана является правдой.

Защита Стросс-Кана заявила, что адвокаты горничной поступили непрофессионально, разрешив ей общаться с прессой, добавив, что, по их мнению, единственная цель подобных действий — «взволновать общественное мнение».